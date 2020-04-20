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Korona günlerinde fırın makarna bir başka #evdepişir

Koronavirüsün etkileri devam ederken evde vakit geçirmeyi daha lezzetli hale getirecek, börek niyetine tarifimiz: Kıymalı Fırın Makarna!

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Korona günlerinde fırın makarna bir başka #evdepişir

Makarnaya gönül verdiğimiz şu dönemde makarnanın en lezzetli halini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Kıymalı iç harcıyla adeta su böreği tadın bu makarna, karantina günlerinin favorileri arasında yerini almaya aday…

Fırında Makarna öyle bir lezzet ki, insan ya çok seviyor ya da çok çok seviyor. Fırını bir açıyorsun, üstü nar gibi kızarmış çıtır çıtır, içinde yumuşacık makarnasından önce kokusu tüm mutfağı sarıyor ya; ah çocukluğumuz, yine gözlerimizin önünde. Yok canım, ağlamıyoruz; gözümüze Fırında Makarna'nın dayanılmaz hafifliği kaçtı… Nefisyemek.com olarak tariflerimizle yanınızda olmaya devam ediyor ve #evdekal diyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi, hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Kıymalı Fırın Makarna Tarifi VİDEO

BÖREK NİYETİNE: KIYMALI FIRIN MAKARNA

Bildiğiniz tüm fırında makarnaları unutun! Kıyma, beşamel sos ve kaşar peynirinin eşsiz uyumuyla buluşan makarnalar, damağınıza lazanya dokunuşları yansıtacak…

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

- 500 gr fırın makarna

- 2 litre su

- 2 tatlı kaşığı tuz

- 200 gr rendelenmiş kaşar peyniri

- 2 su bardağı beşamel sos ( tarif için tıklayın)

Kıymalı harç için;

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 adet soğan

- 3 diş sarımsak

- 1 adet rendelenmiş havuç

- 250 gr kıyma

- 1 tatlı kaşığı tuz

- ½ tatlı kaşığı karabiber

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- ½ yemek kaşığı biber salçası

Korona günlerinde fırın makarna bir başka #evdepişir

YAPILIŞI

1. Derin bir tencerede suyu kaynatıp 2 tatlı kaşığı tuzu ilave edin ve makarnayı ekleyip haşlayın. Ardından süzgece alıp suyunu süzdürün ve soğuması için süzgeçte bekletin.

2. Geniş bir tavaya zeytinyağını alın ve doğradığınız soğanları pembeleşinceye kadar soteleyin. Sarımsakları halka şeklinde doğrayıp soğanlara ekleyin. Rendelediğiniz havuçları da tavaya alıp hepsini birlikte 2-3 dakika daha soteleyin.

3. Ardından kıymayı tavaya alın ve pişinceye kadar kavurun. Salçaları, tuzu ve karabiberi de ilave edip karıştırarak pişirip ocaktan alın.

4. Beşamel sos ve haşladığınız makarnayı derin bir kapta karıştırın. Yarısını pişireceğiniz kaba alın ve eşit bir şekilde zeminine yayın.

5. Üzerine hazırladığınız kıymalı harcı aktarıp homojen bir şekilde yayın ve kalan makarnayı da kaba aktarıp üzerinde açıklık kalmayacak şekilde yayarak bastırın.

6. Rendelenmiş kaşar peynirini makarnanın her yerine gelecek şekilde serpiştirip önceden ısıttığınız 180°C fırında üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

7. Sıcak olarak dilimleyerek servis ettiğiniz fırın makarnayı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

[email protected]

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