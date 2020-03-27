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Korona günlerinde güveçte pilav tarifi #evdepişir

Koronavirüsün etkileri devam ederken evde vakit geçirmeyi daha lezzetli hale getirecek, bağışıklık sistemimizi güçlendirecek pilav tarifimiz: Güveçte Arpa Şehriyeli Pilav!

Özel İçerik | 27.03.2020 - 15:16..
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pilav

Ne kadar sıklıkta güveçte yemek pişiriyorsunuz? Güvecin yemeğe kattığı o eşsiz isli tadı almak için illa et pişirmeye gerek yok. Yaptığınız her yemeğe güveç aromasını katabilirsiniz, pilava bile. Evet, yanlış duymadınız güveçte pilav pişirebilirsiniz. Üstelik içerisine sığdırdığı sebzelerle tek tabağında bir öğün saklayan bu pilav, güvecin tütsülü aromatik katmanlarıyla birleşerek damaklarınızda unutulmaz tatlar bırakmaya pek hevesli…

Koronavirüsten dolayı kendinizi izole ettiğinizi ve evden çıkmak istemediğinizi biliyoruz. Bu yüzden size verdiğimiz tarifleri evdeki malzemelerinize ya da damak zevkinize göre istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken mutfağa girip yaratıcılığınızı açığa çıkarmak. Nefisyemek.com olarak güvecinizde gizli kalmış lezzetleri ortaya çıkarmaya geliyor ve #evdepişir diyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Güveçte Arpa Şehriyeli Pilav Tarifi VİDEO

EŞSİZ İSLİ TADIYLA: GÜVEÇTE ARPA ŞEHRİYELİ PİLAV

Geleneksel pişirme yöntemlerimizin başında gelen güveç, bu sefer sulu bir yemek için inmeyecek o raflardan. Belki de pilav üstü sulu bir yemeği hatırlatacak olan bu yemek, pratik olması ile de sizi cezbetmek için oldukça iddialı.

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

- 1.5 su bardağı arpa şehriye

- 500 gr kuşbaşı tavuk göğsü

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 adet jülyen soğan

- 2 adet çarliston biber

- 1 adet kapya biber

- 1 adet havuç

- 3 adet domates

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 100 gr mantar

- 1.5 su bardağı su

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı pul biber

Korona günlerinde güveçte pilav tarifi #evdepişir

YAPILIŞI

1. Geniş bir tavayı yüksek ateşin üzerine oturtun. Kuşbaşı doğranmış tavuk göğüslerini tavaya alıp mühürleyin ve güveç tenceresinin zeminine yerleştirin.

2. Aynı tavayı tekrar ocağa alın soğanları ilave edip kavurmaya başlayın. Ardından zeytinyağını ve sarımsakları da ekleyip soteleyin.

3. Doğradığınız havuç, çarliston biber ve kapya biberi tavaya ilave edip 4-5 dakika soteleyin.

4. Domates salçası ve domatesleri ekleyip karıştırın. Tuz ve pul biber ayarını yapıp arpa şehriyeleri ilave edin.

5. Tavadaki bütün malzemeleri 2-3 dakika daha birlikte kavurduktan sonra güveçteki tavukların üzerine ekleyin.

6. Doğradığınız mantarları üst kısma dizin ve suyunu ilave edip kapağını kapatın.

7. Önceden ısıttığınız 200°C fırında 40 dakika kadar bütün suyunu çekinceye kadar pişirin.

8. Güveci fırından çıkarıp 15 dakika dinlendirin ve pilavınızı karıştırdıktan sonra servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

[email protected]

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