Korona günlerinde helvanın vazgeçilmez hali #evdepişir

Evdeyken tatlıya olan düşkünlüğümüz en üst seviyelerdeyken, anlık krizlerde imdadımıza yetişen bir tatlıdır helva. Yaşımız küçükken de bu böyle değil miydi? Ben sadece kendimi bilirdim mesela, gecenin 12’sinde annemden un helvası istediğimi ve sonuca ulaşıncaya kadar kadını çileden çıkardığımı. Durum aslında çoğu evde aynıymış aslında. Şimdi büyüdük ama tatlı krizlerimizin odağı hala helva.

Hal böyleyken tane tane irmik helvasının içerisine içinizi ferahlatacak bir lezzet sıkıştırdık ve damaklarda eşsiz bir tat bırakmak istedik. Nefisyemek.com olarak her güne farklı bir lezzetle karşınıza çıkmaya devam ediyor ve #evdekal diyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Dondurma Dolgulu İrmik Helvası TARİFİ

YEMELERE DOYAMAYACAKSINIZ: DONDURMA DOLGULU İRMİK HELVASI

Geleneğini yüzyıllardır sürdürdüğümüz, Osmanlı Mutfağı’nın en bilinen tatlılarından biri olan helvanın, dondurmalı halini çok beğeneceksiniz…

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

- 2 su bardağı irmik

- 175 gr tereyağı

- 2 su bardağı şeker

- 4 su bardağı su

- 25 gr çam fıstığı

- 250 gr dondurma

- 1 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

YAPILIŞI

1. Su ve şekeri tencereye alın. Şeker eriyinceye kadar kaynatın ve ocaktan alın.

2. Derin ve geniş bir tencerede tereyağını eritip irmiği ekleyin. İrmik renk değiştirene kadar kısık ateşte kavurun. Kavurma işleminin son 5 dakikasında çam fıstıkları ilave edip, kavurma işlemine devam edin.

3. Ardından sıcak şerbeti üzerine döküp kapağını kapatın. İrmik şerbeti çekinceye kadar ara ara karıştırıp kapağı kapalı bir şekilde pişirmeye devam edin.

4. İrmik katı bir hal alınca altını kapatın ve kapağın altına havlu kağıt yerleştirip 15 dakika demlendirin.

5. Demlenen helvayı çatal yardımıyla ezmeden karıştırın. Bir kaseye 4 kaşık irmikten koyun ve orta kısmı boş kalacak şekilde bastırın. Ortasına dondurma yerleştirip üstüne tekrar irmikten koyun ve dondurma kapanacak şekilde bastırın. Servis tabağına ters çevirip üzerine toz Antep fıstığı serpin. Ilık bir şekilde servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

[email protected]