Korona günlerinde makarna canavarlarına gelsin #evdepişir

Koronavirüs ile evde kalmaya hazırlanırken bolca makarna stoğu yapanlar burada mı? Sarımsağın iştah açan aromasını fırsat bildik; ev halkının saniyeler içerisinde sofrada toplanmasını ve Nefisyemek.com olarak aklınızdaki bugün ne pişirsem sorusuna cevap olmaya çalışmayı görev edindik. Şimdi Domatesli Makarna kulağa çok basit gelebilir; evet, zor bir tarif değil. Ama nasıl lezzetli, ağız sulandıran bir tarif, mis gibi!

Keyifli bir cumartesi gününde sizi dışarıdaki güzel havaya inat; evde güzel bir film eşliğinde domatesli makarna yemeye davet ediyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi, hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdeyimpişiriyorum

Siz bugün ne pişirdiniz?

Domatesli Makarna Tarifi VİDEO

KOKUSU BÜTÜN EVİ SARSIN: DOMATESLİ MAKARNA

İştah kabartan sarımsak aromalı domates sosunun en yakın arkadaşı olan makarna, tutkunları için fesleğenle süslenip tabaklarınızdaki yerini alıyor…

Evde zaman geçmek bilmiyor ya da mutfakta kalma sürenizi kısaltmak istiyorsanız, makarna stoklarınızı harekete geçirmenin vakti gelmedi mi? Peki, karbonhidrat oranıyla ve sosuyla moralinizi yerine getirecek bir makarna tarifimiz var desek. Hem de toplamda yarım saat içerisinde mideye indirmeye hazır hale gelebilen. Eksik malzemeniz varsa, siz damak tadınıza göre değişiklik yapın. İşte tarif!

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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