Korona günlerinde nefisyemekcom öneriyor #evdeyimpişiriyorum

Geçirdiğimiz şu zor günlerde bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz için dikkatli bir şekilde sağlıklı besinler tüketmemiz gerekiyor. Sevdiklerimizle birlikte mutfakta harikalar yaratıp afiyetle yemek ise ayrı bir keyif katıyor günümüze. Size yardımcı olabileceğini düşündüğümüz, bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirirken damaklarınızda eşsiz bir tat bırakacak yemek tarifleriyle bu dönemde nefisyemek.com olarak #evdeyimpişiriyorum diyerek sizlerle olacağız. Uygun mesafeden kalmak kaydıyla mutfağınızda bize de yer açar mısınız?

Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi, hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdeyimpişiriyorum

Siz bugün ne pişirdiniz?

Patlıcan Musakka Tarifi ViDEO



GÖRÜNTÜSÜ YETER: PATLICAN MUSAKKA

Mutfağımızın belli başlı sebze yemeklerinin başında gelen musakka aslında bir pişim tekniği olup, patlıcan dışında diğer sebzelerle de hazırlanabilir. Orta Doğu ve Balkan ülkelerinin mutfaklarında da yer almayı başarmıştır. Hadi ilk günümüzde bu enfes lezzetle başlayalım...

Gizem Bozdağ / nefisyemek.com şef

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