Korona günlerinde pamuk gibi bir ekmek tarifi #evdepişir

Evde vakit geçirmeye başladığımızdan beri hepimiz birer mutfak ustası olduk. Ekmekten pizzaya, lahmacundan kebaba her şeyi yapar olduk; baya da usta edasında hem de…

Ekmek tariflerimize en yumuşağını, pamuk gibi olanını ekliyoruz. Minik minik ekmeklerimizin içerisine ekleyeceklerinizi sizin hayal gücünüze ve dolabınızdaki malzemelere bırakıyor, banmalık sulu yemeklerinize yumuşacık bir dokunuş konduruyoruz. Nefisyemek.com olarak sokağa çıkma yasağında da mutfaklarınızdaki yerimizi biliyor ve #evdekal diyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi, hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Pamuk Ekmek Tarifi VİDEO

ADI KADAR POFUDUK: PAMUK EKMEK

Yumuşacık, puf puf adı kadar pamuk gibi bir ekmek. Kahvaltıda, beş çayında, akşam yemeğinde her öğünde yiyebileceğiniz ve arasına evde bulunan malzemelerle misafirlerinize sunabileceğiniz ekmek çeşidi.

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MALZEMELER

- 385 gr ekmeklik un

- ¾ tatlı kaşığı tuz

- 5 gr kuru maya

- 70 gr tereyağı

- 2/3 su bardağı süt

- 4 tatlı kaşığı üzüm pekmezi

- 2 adet yumurta

YAPILIŞI

1. Tereyağını eritin ve derin bir kaba alın. Üzerine üzüm pekmezi, süt, tuz, maya ve yumurtaları ilave edip homojen bir kıvam alıncaya kadar çırpın. Unu ekleyin ve yoğurmaya başlayın. Yaklaşık 10 dakika yumuşak bir hamur oluncaya kadar yoğurun. Elinize yapışan bir yapısı olacaktır. Un ilavesi yapmadan spatula yardımıyla hamuru toparlayıp, tereyağı ile yağladığınız daha geniş bir kaba alın ve 1 saat kadar mayalandırın.

2. Mayalanan ekmek hamurunu 12 eşit parçaya ayırın ve yuvarlak bezeler oluşturun. Hamur parçalarını muffin kaplarına yerleştirin ve üzerini streç filmi germeden kapatıp 1-2 cm kabarıncaya kadar mayalandırın.

3. Önceden ısıttığınız 200°C deki fırında 13 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Muffin kabını tel ızgara üzerine çıkartın ve oda sıcaklığına geldiğinde servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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