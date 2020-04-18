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Korona günlerinde renkli pilav tarifi #evdepişir

Koronavirüsün etkileri devam ederken evde vakit geçirmeyi daha lezzetli hale getirecek, bağışıklık sistemimizi güçlendirecek yemek tarifimiz: Garnitürlü Pirinç Pilavı!

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Korona günlerinde renkli pilav tarifi #evdepişir

Her yemeğin yanında lezzetiyle tamamlayıcılığı olan pilavı bugün garnitürle hazırladık ve başlı başına bir öğün haline getirdik. Konserve garnitürle de hazırlayabileceğiniz pilavınızı tencere ya da fırın yemeklerinizin yanında, cacık ya da yoğurt eşliğinde servis edebilirsiniz.

Pilav sevmeyen var mıdır bilinmez ama bu pilavı afiyetle yiyeceğinizi garanti ediyoruz. Hem doyurucu hem de besleyici olma özelliğiyle favori tarifimizi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Nefisyemek.com olarak birbirinden lezzetli yemeklerle sofralarınızı renklendirmeye devam ediyor ve #evdekal diyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi, hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Garnitürlü Pirinç Pilavı Tarifi VİDEO

RENK ŞÖLENİ: GARNİTÜRLÜ PİRİNÇ PİLAVI

Rengarenk sebzelerle ve dereotunun eşsiz aromasıyla birleşen bu pilav, sulu yemeklerin tamamlayıcısı olmasının yanı sıra tek başına da olay…

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

- 2 su bardağı pirinç

- 1 paket donuk garnitür

- 4 yemek kaşığı tereyağı

- 1,5 tatlı kaşığı tuz

- ½ bağ dereotu

- 3,5 su bardağı sıcak su

Korona günlerinde renkli pilav tarifi #evdepişir

YAPILIŞI

1. Pirinci derin bir kaba alın ve üzerini 2 parmak geçinceye kadar soğuk su ile doldurup 20 dakika bekletin.

2. Ardından bir tel süzgecin üzerine aktarın ve berrak bir su çıkana kadar çok fazla karıştırmadan durulayın. Fazla suyunu süzdürün.

3. Pirinçler beklerken kaynayan suyun içerisine donuk garnitürü ilave edip haşlayın ve süzün.

4. Tereyağını pilav tenceresinin içerisine alın, eridikten sonra üzerine yıkanmış, süzülmüş pirinçleri ve tuzu ilave ederek saydamlaşana kadar kavurun.

5. Pirinçler tencereye vurduğunda ses geliyorsa pişmeye hazır demektir. Bu esnada haşlayıp süzdüğünüz garnitürü ekleyin ve sıcak suyu ilave edip kapağını kapatın.

6. Orta ateşte pirinçler suyu tamamen çekinceye kadar pişirdiğiniz pilavı 20 dakika kapağın altına havlu kağıt serili bir şekilde dinlendirin.

7. Dinlendirdiğiniz pilava dereotunu ilave edin ve çatal yardımıyla karıştırıp servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

[email protected]

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