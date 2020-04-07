Korona günlerinde şerbetli tatlı sevenlere özel #evdepişir

Her ne kadar sağlıklı ve bağışıklığınızı güçlendirecek tarifler paylaşmaya çalışsak da, arada dayanılmaz olan tatlı isteğinize ortak olacak lezzetli bir kalburabastı tarifimiz var.

Evde olmanın ve dışarı çıkamamanın zor olduğunun farkındayız. Ama bu süreci daha hızlı atlatabilmek ve sevdiklerimizi koronavirüsten korumak adına kendimizi bir süre daha izole etmemiz şart. Kendinizi iyi hissetmediğinizde imdadınıza yetişecek tatlı tariflerini sizinle paylaşmayı borç bildik ve şerbetli tatlıların göz bebeklerinden biriyle sofralarınıza neşe katmaya geldik. Nefisyemek.com olarak tatlı krizlerinizde de yanınızda olarak #evdepişir diyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Kalburabastı Tarifi VİDEO

TAM KIVAMINDA: KALBURABASTI

Bu tatlı, şerbetli tatlı sevenlerin aklını başından alacak, kıvamıyla damaklarda unutulmaz bir deneyim bırakacak…

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

- 125 gram tereyağı

- ¼ su bardağı sıvı yağ

- 1 yemek kaşığı yoğurt

- 1 su bardağı süt

- 3,5 su bardağı un

- 2 yemek kaşığı irmik

- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

- ½ su bardağı ceviz içi

Servisi için:

- 2 yemek kaşığı toz antep fıstığı

Şerbeti için:

- 2 su bardağı toz şeker

- 3 su bardağı su

YAPILIŞI

1. Şerbeti hazırlamak için; toz şeker ve suyu derin bir tencereye aktarın. Aralarda karıştırarak, koyu bir şurup kıvamı alana kadar yaklaşık 20 dakika, orta ateşte kaynatıp ocaktan alın ve soğuması için oda sıcaklığında bekletin.

2. Oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağını derin bir karıştırma kasesine aktarın.

3. Üzerine süt, sıvı yağ, irmik ve yoğurdu ilave edip, unu azar azar katarak karışıma yedirin.

4. Pürüzsüz bir şekilde yoğurduğunuz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve avuç içinizde yuvarladıktan sonra hamuru rendeye bastırıp, yuvarlak şeklinde açın.

5. Her birinin tam orta kısmına 1 tatlı kaşığı ceviz içinden yerleştirdikten sonra rende üzerinde rulo şeklinde sarın.

6. Yağladığınız fırın tepsisine hazırladığınız tatlıların birleşim yeri alt tarafta kalacak şekilde, aralıklı olarak yerleştirin.

7. Kalburabastıları, önceden ısıtılmış 180°C fırında 25 dakika kadar pişirin. Fırından çıkan sıcak tatlıların üzerine soğuyan şerbeti azar azar gezdirin.

8. İçine çekmesi için beklettikten sonra toz Antep fıstığı ile süsleyip, servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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