taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7615
Euro
7.3572
Altın
1654.15
Borsa
94224.39
Gram Altın
360.225
Bitcoin
49977.68

Korona günlerinde şerbetli tatlı sevenlere özel #evdepişir

Koronavirüsün etkileri devam ederken evde vakit geçirmeyi daha lezzetli hale getirecek, bağışıklık sistemimizi güçlendirecek tatlı tarifimiz: Kalburabastı!

Özel İçerik |
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Korona günlerinde şerbetli tatlı sevenlere özel #evdepişir

Her ne kadar sağlıklı ve bağışıklığınızı güçlendirecek tarifler paylaşmaya çalışsak da, arada dayanılmaz olan tatlı isteğinize ortak olacak lezzetli bir kalburabastı tarifimiz var.

Evde olmanın ve dışarı çıkamamanın zor olduğunun farkındayız. Ama bu süreci daha hızlı atlatabilmek ve sevdiklerimizi koronavirüsten korumak adına kendimizi bir süre daha izole etmemiz şart. Kendinizi iyi hissetmediğinizde imdadınıza yetişecek tatlı tariflerini sizinle paylaşmayı borç bildik ve şerbetli tatlıların göz bebeklerinden biriyle sofralarınıza neşe katmaya geldik. Nefisyemek.com olarak tatlı krizlerinizde de yanınızda olarak #evdepişir diyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Kalburabastı Tarifi VİDEO

TAM KIVAMINDA: KALBURABASTI

Bu tatlı, şerbetli tatlı sevenlerin aklını başından alacak, kıvamıyla damaklarda unutulmaz bir deneyim bırakacak…

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

- 125 gram tereyağı

- ¼ su bardağı sıvı yağ

- 1 yemek kaşığı yoğurt

- 1 su bardağı süt

- 3,5 su bardağı un

- 2 yemek kaşığı irmik

- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

- ½ su bardağı ceviz içi

Servisi için:

- 2 yemek kaşığı toz antep fıstığı

Şerbeti için:

- 2 su bardağı toz şeker

- 3 su bardağı su

Korona günlerinde şerbetli tatlı sevenlere özel #evdepişir

YAPILIŞI

1. Şerbeti hazırlamak için; toz şeker ve suyu derin bir tencereye aktarın. Aralarda karıştırarak, koyu bir şurup kıvamı alana kadar yaklaşık 20 dakika, orta ateşte kaynatıp ocaktan alın ve soğuması için oda sıcaklığında bekletin.

2. Oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağını derin bir karıştırma kasesine aktarın.

3. Üzerine süt, sıvı yağ, irmik ve yoğurdu ilave edip, unu azar azar katarak karışıma yedirin.

4. Pürüzsüz bir şekilde yoğurduğunuz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve avuç içinizde yuvarladıktan sonra hamuru rendeye bastırıp, yuvarlak şeklinde açın.

5. Her birinin tam orta kısmına 1 tatlı kaşığı ceviz içinden yerleştirdikten sonra rende üzerinde rulo şeklinde sarın.

6. Yağladığınız fırın tepsisine hazırladığınız tatlıların birleşim yeri alt tarafta kalacak şekilde, aralıklı olarak yerleştirin.

7. Kalburabastıları, önceden ısıtılmış 180°C fırında 25 dakika kadar pişirin. Fırından çıkan sıcak tatlıların üzerine soğuyan şerbeti azar azar gezdirin.

8. İçine çekmesi için beklettikten sonra toz Antep fıstığı ile süsleyip, servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

[email protected]

İlginizi Çekebilir
Eminevim'den ev sahibi olmak isteyenlere yeni hizmet
Eminevim, ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi için yeni bir hizmet modelini hayat geçirdi ve görüntülü şubeyle ev sahibi olma dönemini başlattı.
Fulardan 1 dakikada maske yapımı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık alanlarda maske takmak zorunlu hale getirilirken, evimizdeki malzemelerle, pratik bir şekilde maske hazırlayabiliriz.
Korona günlerinde şifa kaynağı sulu köfte tarifi #evdepişir
Koronavirüsün etkileri devam ederken evde vakit geçirmeyi daha lezzetli hale getirecek, bağışıklık sistemimizi güçlendirecek yemek tarifimiz: Terbiyeli Sulu Köfte!
Dışarı çıkamayan torununa ahşaptan park yaptı
Rize'de yaşayan Mustafa Türk, evde canı sıkılan ve koronavirüs salgını nedeniyle parka götüremediği torunu için, atölyesinde yaptığı ahşap salıncak ve kaydırağı salonuna kurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başörtülü kadının spor yaptığı görüntüler tepki topladı
Başörtülü kadının spor yaptığı görüntüler tepki topladı
687
Yarbay olduğunu iddia eden kişiden polise hakaret
Yarbay olduğunu iddia eden kişiden polise hakaret
875
Çin'e koronadan tazminat davaları başlıyor
Çin'e koronadan tazminat davaları başlıyor
326
Boateng, Almanya'ya gitti
Boateng, Almanya'ya gitti
80
Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapımına başlandı
Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapımına başlandı
203
Bilim Kurulu üyesi, koronavirüs için tarih verdi
Bilim Kurulu üyesi, koronavirüs için tarih verdi
115
Korona testinden kaçan kişi ölü bulundu
Korona testinden kaçan kişi ölü bulundu
65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir