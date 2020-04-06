Korona günlerinde şifa kaynağı sulu köfte tarifi #evdepişir

Haftaya hem sağlıklı hem de lezzetli bir başlangıç yapmaya ne dersiniz? Bağışıklık sisteminizi güçlendiren besleyici kök sebzelerin minik köftelerle uyumuna bayılacaksınız; terbiyeli lezzetli suyu ise tam ekmek banmalık…

Kendimizi izole ettiğimiz ve evde olduğumuz şu günlerde kuşkusuz hepimiz birkaç kilo aldık. Her ne kadar karbonhidrat ve şeker ağırlıklı yiyecekler yemek istesek de, uzmanlar bu süreçte bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için sağlıklı beslenmenin önemini her gün vurguluyor. Biz de bu yüzden terbiyeli sulu köfteden yardım istedik ve lezzetinin arkasına bolca şifa sakladık. Nefisyemek.com olarak bağışıklığınızı güçlendirmekte bizim de parmağımız olsun diyoruz ve #evdepişir diyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi, hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Terbiyeli Sulu Köfte Tarifi VİDEO

ŞİFA KAYNAĞI: TERBİYELİ SULU KÖFTE

Kerevizin enfes aroması köfte ile buluşunca sağlıklı zamanların başlangıcını hissetmemek ne mümkün! Bahara inat soğuk havaların mis kokulu kurtarıcısı Terbiyeli Sulu Köfte ile hem sağlık bulacak, hem doyacağız…

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MALZEMELER

- 1 litre su

- 1 adet rendelenmiş kereviz

- 1 adet rendelenmiş havuç

- 1 adet kereviz sapı

- 1 tatlı kaşığı tuz

Köfte için;

- 500 gr kıyma

- 1 adet rendelenmiş soğan

- 1 adet yumurta

- ½ su bardağı pirinç

- 1 tatlı kaşığı tuz

- ½ tatlı kaşığı karabiber

- ¼ bağ maydanoz

- 1 su bardağı un

Terbiyesi için;

- 1 adet yumurta sarısı

- 1 adet limon suyu

- 2 yemek kaşığı yoğurt

YAPILIŞI

1. Boş bir karıştırma kabına kıyma, rendelenmiş soğan, yumurta, pirinç, tuz, karabiber ve doğradığınız maydanozu alın. Kıvam almaya başlayıncaya kadar yaklaşık 10 dakika yoğurun.

2. Yoğurduğunuz köfteden ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın ve un serili geniş bir kabın içerisine alın. Köftelerin her tarafının unla kaplandığına emin olun.

3. Kaynayan suyun içerisine köfteleri atın. Ardından rendelediğiniz kerevizi ve havucu da köftelerin üzerine ekleyin.

4. Köfte ve sebzelerin pişmesine yakın terbiye malzemelerini; yumurta sarısı, limon suyu ve yoğurdu bir kapta pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpın.

5. Pişim suyundan birkaç kepçe yavaşça ekleyerek hazırladığınız terbiyeyi açın ve tencereye ekleyin.

6. Doğradığınız kereviz sapı ve tuzu da ilave ettikten sonra 5-10 dakika bütün malzemeler özleşinceye kadar pişirmeye devam edin.

7. Pişen terbiyeli sulu köfteyi tabaklara alıp sıcak olarak servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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