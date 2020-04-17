Korona günlerinde sofranızda karnabahara yer açın #evdepişir

Kış aylarının soğuk havasını göğüsleyerek mutfaklarımıza kadar gelmeyi başarmış güçte olan karnabahar, en lezzetli hallerinden biri olan yemeğiyle bugün sofralarınızda… Hem sağlıklı hem de tadı damağınızda çiçekleriyle evinize şifa dağıtmaya geliyor.

Bol vitaminli ve lezzetli bir yemeğe kimse hayır diyemez. Tam da mevsimindeyken karnabaharı sofralarımızın olmazsa olmazı ilan ediyoruz ve iştah kabartan aromasıyla damaklarımıza eşsiz bir şölen yaşatıyoruz. Akşam için henüz bir planınız yoksa kıymalı karnabahar tarifimizi mutlaka deneyin. Nefisyemek.com olarak yemeklik malzemeleri en lezzetli halleriyle sizler için hazırlıyor ve #evdekal diyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Kıymalı Karnabahar Tarifi VİDEO

ŞİFA DEPOSU: KIYMALI KARNABAHAR

Banmalık sosuyla ekmek yedirten, acısıyla ikinci tabağa yer açan kıymalı karnabahar yemeği, koronavirüs günlerinde kolayca hazırlayabileceğiniz bir tarifle sizlerle…

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

- 1 adet soğan

- 1 adet havuç

- 2 adet köy biberi

- 3 diş sarımsak

- 1 adet karnabahar

- 500 gr kıyma

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 2 yemek kaşığı domates salçası

- 1 yemek kaşığı biber salçası

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı pul biber

- ½ tatlı kaşığı karabiber

- 2 su bardağı su

Üzeri için;

- Yoğurt

- Maydanoz

YAPILIŞI

1. Geniş bir tencereye zeytinyağını alın ve üzerine küp şeklinde doğradığınız soğanı ilave edin. Orta ateşte hafif karamelleşinceye kadar kavurun.

2. Sarımsakları ince halkalar halinde doğrayıp soğanların üzerine ekleyin. Ardından kıymayı da tencereye alın ve tane tane oluncaya kadar kavurun.

3. Köy biberlerini dikine kesip çekirdeklerini çıkarın ve yarım ay şeklinde doğrayıp kıymaya ilave edin. Kabuklarını soyduğunuz havuçları verev olarak doğrayın ve biberlerle birlikte kavurmaya devam edin.

4. Domates salçası ve biber salçasını tencereye alın. Kıyma ve sebzelerle birlikte 2-3 dakika kavurun.

5. Karnabaharı ortadan ikiye kesip çiçeklerini köklerinden ayıklayın ve kıymalı karışımın üzerine ilave edin. 2 su bardağı suyu da tencereye alıp tuz, karabiber ve pul biber ile lezzetlendirin.

6. Kapağı kapalı şekilde orta ateşte karnabaharlar yumuşayıncaya kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin ve ocaktan alın.

7. Kıymalı karnabaharı tabaklara alıp yoğurt ve doğranmış maydanoz ile birlikte sıcak olarak servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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