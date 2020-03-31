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Korona günlerinde Un Helvası sevdası bambaşka #evdepişir

Koronavirüsün etkileri devam ederken evde vakit geçirmeyi daha lezzetli hale getirecek, bağışıklık sistemimizi güçlendirecek tatlı tarifimiz: Un Helvası!

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Korona günlerinde Un Helvası sevdası bambaşka #evdepişir

Evdeyken kendini yemeğe veren, sabahları diyete başlayıp akşamları bol kalorili tatlı hayaliyle mutfağın yolunu tutanlar buradaysa hazır olun: Gecelerin en aranan tatlısı, un helvası tarifi geliyor…

Koronavirüsten dolayı zorunlu olarak ya da kendi isteğimizle evlere kapandığımız doğru. Peki, bu süreçte gerçekten diyetinize dikkat edebiliyor musunuz? Herkesin kilo aldığı yönde bir söylenti dolansa da etrafta, moralimizi yüksek tutmakta da fayda var. Uzmanlar öyle diyor neyse ki… Kendinizi mutsuz hissettiğiniz ve tatlı krizine girdiğiniz her an yanınızda size omuz verecek bir tatlımız var. Nefisyemek.com olarak bu süreçte bir omuzda biz atıyor ve #evdepişir diyoruz. Yumuşacık un kokan aromasıyla başınızı döndürecek un helvası sevenler buradaysa, işte tarifimiz…

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi, hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Un Helvası Tarifi VİDEO

KADİFEMSİ DOKUSUYLA: UN HELVASI

Kandillerde ve Bayramlarda misafirlerinize ikram ettiğiniz bu klasik tatlıyı yaparken evinize yayılan mis kokuyla çocukluğunuza döneceksiniz...

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

- 2 su bardağı un

- 1 su bardağı şeker

- 1 su bardağı süt

- 1 su bardağı su

- 250 gr tereyağı

Korona günlerinde Un Helvası sevdası bambaşka #evdepişir

YAPILIŞI

1. Sıcak tencerede, kısık ateşte unu rengi değişene kadar kavurun ve içine yağı ekleyip unun rengini koyulaşana kadar kavurmaya devam edin.

2. Başka bir tencerede su, süt ve şekeri kaynatın. Kaynayan şerbeti una ekleyin ve birkaç kere karıştırın. Altını kapattıktan sonra kapağını kapatıp dinlendirin.

3. Dondurma kaşığı ile şekil vererek cevizle servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

[email protected]

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