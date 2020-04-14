Korona günlerinde yöresel Lalanga tarifi #evdepişir

Krep ya da pankek yapımına bu kadar hakimken, yöresel bir lezzetimiz olan Lalanga’nın adını bile duymamak olmazdı dedik ve kolları sıvayıp Kars’a ait içerisinde birçok kültürü de barındıran tarifi sizlerle paylaşmak istedik.

Farklı tariflerle, başka isimlerle bildiğimiz bir tat aslında Lalanga. Pratik olmasıyla sabah kahvaltılarında tercih edilse de aslında her öğün tüketilebilecek bir lezzet. İstediğiniz tadı yakalamak için çeşitli peynirler kullanabilirsiniz. Tek önemli olan onu soğutmadan sıcak sıcak yemek. Nefisyemek.com olarak yöresel lezzetlerimize göz kırpıyor ve #evdekal diyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Lalanga Tarifi VİDEO

YÖRESEL LEZZETLERİMİZDEN: LALANGA

Kökleri Osmanlı’ ya kadar dayanan çıtır çıtır Lalanga, Kars’ın yöresel lezzetlerinden biri olduğu gibi birçok kültürü de içinde barındırıyor…

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

- 2 adet yumurta

- 300 ml süt

- 2 yemek kaşığı yoğurt

- 185 gr un

- 150 gr Kars kaşar peyniri

- 1 tatlı kaşığı tuz

Kızartmak için;

- 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

YAPILIŞI

1. Bir kabın içerisine yumurtaları kırın ve tuz ilave edip hafif beyazlayıncaya kadar çırpın. Ardından yoğurdu ve sütü ekleyin. Homojen bir karışım oluncaya kadar karıştırmaya devam edin.

2. Unu yumurtalı karışıma ilave edin ve pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpın. Unu önceden elerseniz topaklanma riski tamamen ortadan kalkacaktır. Yumurtanın boyutuna göre unu daha az ya da daha fazla kullanabilirsiniz. Kek kıvamında bir hamur elde etmeniz gerekiyor.

3. Rendenin ince kısmıyla rendelediğiniz Kars kaşar peynirini hamura ilave edip karıştırın.

4. Bir tavanın içerisine yağı sürün ve kızdırın. Ardından hazırladığınız harcı kepçeyle alıp tavaya yavaş yavaş dökün ve yağda arkalı önlü kızartın.

5. Pişirdiğiniz Lalangaları tabağa alın ve sıcak olarak servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

[email protected]