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Korona günlerini dolma ile taçlandırın #evdepişir

Koronavirüsün etkileri devam ederken evde vakit geçirmeyi daha lezzetli hale getirecek, klasikleşmiş yemek tarifimiz: Etli Kabak Dolması!

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Korona günlerini dolma ile taçlandırın #evdepişir

Türk Mutfağı' nın klasikleşmiş lezzetlerinden en sevilenini getiriyoruz sofralarınıza. Artan iç harcı değerlendirmek için evde tek tük kalan kabak, patlıcan, biber, domates vs. girer devreye. Karışık bir tencereye çıkar sonunda karşımıza. İç harcınızın bereketiyle dolacak ikinci tencereleriniz bol olsun… Nefisyemek.com olarak tencerelerinizi dolmalarla doldurmaya geliyor ve #evdekal diyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi, hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Etli Kabak Dolması Tarifi VİDEO

BÖREK NİYETİNE: ETLİ KABAK DOLMASI

Kabağın en lezzetli zamanını dolmayla taçlandırmasak olmazdı. Sunumuyla özel sofraların vazgeçilmezi olmaya aday gösteriyoruz…

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

- 1 kg kabak

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 1 adet domates

- 750 ml su

- ½ tatlı kaşığı tuz

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

İç harcı için;

- 1 adet kuru soğan

- 500 gr orta yağlı kıyma

- ½ su bardağı köftelik bulgur

- 2 adet rendelenmiş domates

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 1/4 demet maydanoz

- ½ tatlı kaşığı tuz

- ¼ tatlı kaşığı karabiber

- ½ su bardağı su

Korona günlerini dolma ile taçlandırın #evdepişir

YAPILIŞI

1. Geniş bir karıştırma kabına kıymayı alın ve üzerine minik küpler halinde doğradığınız soğanı ilave edin.

2. Köftelik bulgur, rendelenmiş domates, domates salçası, maydanoz, tuz ve karabiberi de kıymaya ekleyin.

3. Bütün malzemeleri homojen bir şekilde karışacak şekilde yoğurun.

4. Ardından suyu ilave edip birkaç dakika daha yoğurun.

5. Kabakları ikiye bölüp iç kısmını tabanına inmeden oyup yıkayın ve fazla suyunu havlu ile kurulayın.

6. Hazırladığınız iç harcı kabakların içerisine üzerinde bir parmak boşluk kalacak şekilde doldurun ve kestiğiniz domates ile kapatın.

7. Geniş bir tencereye kabakları dizin. Küçük bir kapta domates salçası, su, zeytinyağı ve tuzu karıştırıp kabakları dizdiğiniz tencereye ilave edin.

8. Orta ateşte kapağı kapalı bir şekilde kabaklar yumuşayıncaya kadar pişirin. Kabakları tabakları alıp doğradığınız dereotu ile birlikte servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

[email protected]

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