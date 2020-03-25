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Korona günlerinin anne kokan kurabiye tarifi #evdepişir

Koronavirüsün etkileri devam ederken evde vakit geçirmeyi daha lezzetli hale getirecek, bağışıklık sistemimizi güçlendirecek kurabiye tarifimiz: Portakallı Anne Kurabiyesi!

Özel İçerik | 25.03.2020 - 14:13..
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kurabiye

Sizi çocukluk günlerinize götürecek, çocuklarınıza ilerisi için tatlı bir anı olacak bu kurabiyeler, evdeki karantina havasını bir nebze ortadan kaldırmaya geliyor. Mevsimin en güzel portakallarının evinizi saran buram buram kokusuyla sevdiklerinizin aklını başından alacak, demli bir çay eşliğinde hoş sohbetlerin öncüsü olacaksınız. Ve yine en çok eğlenen, damağı tatlanan kuşkusuz çocuklar ve çocuk yanımız olacak…

Yapımı oldukça basit Portakallı Anne Kurabiyesini bilmeyen var mı? Varsa da yaptığınızda favoriniz olacak bu kurabiyeyle evinizin sıkılgan havasını da mis gibi portakal kokusuyla dağıtacaksınız. Çocuklarınızla mutfakta birlikte vakit geçirmenin eğlenceli yollarını ararken, sevdiklerinize sürpriz yaparak gönülleri fethedebilirsiniz. Nefiyemek.com olarak uzmanların uyarılarına uyuyoruz ve narenciye tüketmeyi ihmal etmiyoruz. Evde olmanın keyifli yönlerini keşfederken sizlere destek olmayı sürdürüyor ve #evdepişir diyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Portakallı Anne Kurabiyesi VİDEO

TÜM EVİ KOKUSU SARSIN: PORTAKALLI ANNE KURABİYESİ

Evin her köşesini saracak portakal kokusuna, annelerimizi anımsatıp bizi çocukluğumuza götürecek o tada hazırlıklı olun. Kimimiz bu lezzetle çocuğunun favori yiyeceğini bulacak, kimimiz annesinin cennet ellerini anımsayacak, kimimiz sadece mis kokuyu içine çekip yalnız hissetmeyecek; siz bir başlayın, portakal kokusu ve vitamini ile size yol gösterecek…

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

- 1 adet yumurta

- 1 adet yumurta beyazı

- 1.5 su bardağı şeker

- 125 gr eritilmiş tereyağı

- ½ su bardağı yoğurt

- ½ su bardağı portakal suyu

- 1 adet portakal kabuğu rendesi

- 1 paket kabartma tozu

- 5 su bardağı un

Üzeri için;

- 1 adet yumurta sarısı

- Şeker

Korona günlerinin anne kokan kurabiye tarifi #evdepişir

YAPILIŞI

1. Eritip oda sıcaklığına getirdiğiniz tereyağını derin bir karıştırma kabına alın. Şeker, yoğurt, portakal suyu ve portakal kabuğu rendesini ilave edip çırpın.

2. Ardından yumurta beyazı ve yumurtayı ekleyip tekrar çırpın. Kabartma tozunu sıvı karışıma ilave edin ve unu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayın.

3. Pürüzsüz bir kıvama gelen hamurunuzdan istediğiniz boyutlarda olacak şekilde parçalar koparın ve yuvarlayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

4. Üzerine yumurta sarısı sürüp şeker serpin ve önceden ısıttığınız 175°C fırında yaklaşık 15 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

5. Pişirdiğiniz mis kokulu kurabiyeleri oda sıcaklığına gelince servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

[email protected]

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