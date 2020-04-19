Korona günlerinin bomba tarifi #evdepişir

İzmir Bombası’nı yemek için illa İzmir’e ya da pastanelere gitmemize gerek yok. Geçtiğimiz yıla bomba gibi düşen bu tatlı artık sizin mutfaklarınızdan çıkacak…

Dışı çıtır kaplı hamuru, içerisinde ise en sevdiğimiz çikolata dolgusuyla damağınızda eşsiz tatlar bırakmaya hazırlanan bu tatlı, pratik oluşuyla da yüzünüzü güldürecek. Evinizdeki malzemeler ve yaratıcılığınızla harikalar yaratacağınıza şüphemiz yok; elmalı cevizli bir harçla da dolgu malzemesi hazırlayabilirsiniz. Nefisyemek.com olarak en meşhur tatlıları evinize kadar getirmeyi ihmal etmiyor ve #evdekal diyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi, hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

İzmir Bombası Tarifi VİDEO

AKIŞKAN DOLGUSUYLA: İZMİR BOMBASI

İzmir’in en meşhur tatlısıyla karşınızdayız. İncecik hamurunun içerisindeki bol çikolata ile ünü bütün ülkeyi etkisi altına aldı. Yoksa siz hala denemediniz mi?

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

- 180 gr tereyağı

- 45 gr pudra şekeri (1/4 su bardağı)

- 150 gr yoğurt (1/2 su bardağı)

- 300 gr un ( 2 su bardağı)

- 800 gr kakaolu fındık kreması

YAPILIŞI

1. Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını geniş bir karıştırma kabına alın. Üzerine yoğurt ve pudra şekerini ekleyip homojen olacak şekilde yoğurun.

2. Ardından unu azar azar ilave ederek pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar yoğurun.

3. Yoğurduğunuz kabın üzerine streç film geçirerek buzdolabında 5-10 dakika dinlendirin.

4. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

5. Önce elinizin iç kısmıyla daha sonra merdane yardımıyla ince olacak şekilde açın.

6. Orta kısmına 50-55 gr, 1 yemek kaşığı kakaolu fındık kreması yerleştirin. Bu işlemi kolaylaştırmak için sıkma torbası kullanabilir ya da kullanmadan bir saat buzdolabında bekletebilirsiniz.

7. Hamurun kenar kısımlarını ortada birleştirip fazla kısmı alın ve dikkatlice ters çevirip yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

8. Önceden ısıttığınız 250°C fırında yaklaşık 5 dakika pişirin ve soğumaya bırakın.

9. Soğuyan İzmir Bombalarınızı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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