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Korona günlerinin en çıtır börek tarifi #evdepişir

Koronavirüsün etkileri devam ederken evde vakit geçirmeyi daha lezzetli hale getirecek günün yemek önerisi: Kolay Sarıyer Böreği

Özel İçerik | 23.03.2020 - 13:38..
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sarıyer böreği

Koronavirüsten korunmak için evde kalmanızı daha keyifli hale getirmenin yollarını ararken, bekar erkekleri makarna eşleştirmesinden kurtarıyoruz ve evde kolayca hazırlayabileceğiniz börek tarifinizi sizlerle paylaşmayı bir borç biliyoruz.

Hatta bugün evli ya da bekar bütün erkekleri mutfağa davet ediyor ve mutfakta harikalar yaratıp evdeki yerinizi bir tık öteye taşıyacak iddialı harekete vesile olmaktan gurur duyuyoruz. Mutfakta vakit geçirmenin rahatlatan ve stresten uzaklaştıran etkilerini lezzetli bir börekle taçlandırmak ise işin en tatlı kısmı olsa gerek. El açması böreklere ve koronavirüse inat, pratikliğiyle ve içerisine hapsettiğiniz sevgiyle #evdepişir diyoruz ve nefisyemek.com olarak bu süreçte sofralarınıza konuk olmayı ihmal etmiyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi, hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Kolay Sarıyer Böreği Tarifi VİDEO

MADEM EVDEYİZ: KOLAY SARIYER BÖREĞİ

Kuş üzümlü çıtır çıtır Sarıyer Böreği bu kez sizin mutfaktan çıkıyor…

Baklava yufkasıyla kısa sürede harikalar yaratmaya ne dersiniz? Evde hazırladığınız Sarıyer Böreği ile sevdiklerinizin gönlünü çalmak hiç de zor değil. Malzemeler tamamsa vakit kaybetmeden hemen mutfağa :)

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

- 16 adet baklava yufkası

Sosu için;

- 2 adet yumurta

- ½ su bardağı Ayçiçek yağı

- 1 su bardağı süt

- 50 gr eritilmiş tereyağı

İç Harcı;

- 3 yemek kaşığı Ayçiçek yağı

- 2 adet soğan

- 250 gr kıyma

- 2 yemek kaşığı kuş üzümü

- 1 tatlı kaşığı tuz

- ½ tatlı kaşığı karabiber

- kolay sarıyer böreği

Korona günlerinin en çıtır börek tarifi #evdepişir

YAPILIŞI

1. Küpler halinde doğradığınız soğanları Ayçiçek yağını ısıttığınız tavaya aktarın ve hafif karamelize oluncaya kadar kavurun.

2. Ardından kıymayı ilave edip kaşığın ucuyla ezerek kavurmaya devam edin.

3. Önceden sıcak suda bekletip süzdüğünüz kuş üzümlerini, tuzu ve karabiberi de tavaya alıp 2-3 dakika daha bütün aromalar harmanlanıncaya kadar pişirip soğumaya alın.

4. Karıştırma kabına yumurtaları kırıp Ayçiçek yağı, süt ve erittiğiniz tereyağını ilave edip çırpın.

5. Tezgaha baklava yufkasından 2 kat serip hazırladığınız yumurtalı karışımı fırça yarımıyla sürün.

6. Üzerine 2 kat daha yufkadan koyup tekrar sostan sürün.

7. Baklava yufkasının uzun kenarına boylu boyunca kıymalı harçtan koyup rulo şeklinde sarın ve ortadan ikiye kesin.

8. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

9. Artan yumurtalı sosu tepsiye gezdirerek dökün ve önceden ısıttığınız 180°C fırında yaklaşık 30 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

10. Pişen börekleri sıcak ya da ılık olarak dilimleyerek servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

[email protected]

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