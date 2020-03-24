Korona günlerinin en renkli çorba tarifi #evdepişir

Koronavirüsten korunmak için evde kalmak yetmez diyoruz ve uzmanların da tavsiyesiyle mor sebzelerin en hası kırmızı pancarı sofralarınıza getirip sevdirmeyi, kendimize görev ediniyoruz. Bunu yaparken ufak dokunuşlarla pancara zencefil desteği katıyoruz ve çorba listenize lezzetlisinden bir tane daha ekliyoruz. Üstelik sağlıklı! Kim demiş sağlıklı yemekler lezzetli olmaz diye...

Şimdi size pancarın içinde şu vitamin ya da maddeler var demeyeceğiz. Birçok uzman, mor renkli sebze ya da meyvelerin bağışıklığı güçlendirdiği ve koronavirüs hücreleriyle savaşa girebilecek yapıda olduğu konusunda hemfikir. Rengiyle gönülleri fetheden zencefilli pancar çorbası, çocukların da kolaylıkla içebileceği forma sokmayı başardığımızı düşünüyoruz. Önyargılarınızı kırıp pancara bir şans vermeye ne dersiniz? Nefisyemek.com olarak koronavirüs karşısında durmaya devam ediyor ve sizleri en sağlıklısından bir çorbayla başbaşa bırakarak #evdepişir diyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Zencefilli Pancar Çorbası VİDEO

GÖZ KAMAŞTIRICI: ZENCEFİLLİ PANCAR ÇORBASI

Koronavirüs günlerinin olmazsa olmazı çorbanıza bir yenisini ekliyoruz. Ana hatlarıyla pancarın zencefil ve portakalla uyumuna bayılacaksınız. Şifa dolu bu çorbayı siz yine de elinizdeki malzemelere ve damak zevkinize göre dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Tadıyla olduğu kadar rengiyle de göz dolduracak bu çorbayı pek bir seveceksiniz…

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

- 1 adet soğan

- 3 diş sarımsak

- 1 adet patates

- 4 adet pancar

- 1 dilim zencefil

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 3 yemek kaşığı portakal suyu

- 1 tatlı kaşığı tuz

- ½ tatlı kaşığı karabiber

- 2 dal taze kekik

- 1.5 litre su

Üzeri için;

- Krema

- Zeytinyağı

- Taze kekik

YAPILIŞI

1. Soğanı ikiye ve tekrar ikiye bölün. Zeytinyağını tencereye alıp soğanları sotelemeye başlayın.

2. Ardından doğranmış sarımsakları ve zencefili soğana ekleyip soteleme işlemine devam edin.

3. Küp küp doğranmış patatesi ve pancarları da tencereye alın. 2-3 dakika daha soteledikten sonra tuz, karabiber ayarını yapın ve kekikle birlikte portakal suyunu ilave edin.

4. Son olarak suyu da ekleyin ve bütün sebzeler yumuşayıncaya kadar orta ateşte pişirin.

5. Pişen çorbanızı mutfak robotunda pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çekin ve krema, zeytinyağı, kekik ile birlikte servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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