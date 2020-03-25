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Korona hastalarının yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor

İzlanda ve Japonya'da yürütülen iki farklı çalışma, koronavirüs tespit edilen hastaların en az yüzde 40'ında hiçbir semptoma rastlanmadığını ortaya koydu.

AA | 25.03.2020 - 13:17..
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Nüfusu 364 bin olan İzlanda'da, sağlık yetkilileri ve "deCode Genetics" şirketince hafta başına kadar 10 bin 300 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

Ülkede test sonuçları pozitif çıkan 218 kişinin yarısında, koronavirüsün hiçbir belirtisinin görülmediği tespit edildi.

TESTİ POZİTİF ÇIKANLARIN YARISI KORONA DEĞİL

İzlandalı epidemiyolog Thorolfur Gudnason, BuzzFeed News'e yaptığı açıklamada, "deCode Genetics'ten alınan ilk sonuçlar, nüfusun küçük bir oranının virüse yakalandığını ve testleri pozitif çıkanların yarısının asemptomatik olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Gudnason, testi pozitif çıkanların diğer yarısında da soğuk algınlığına benzer çok hafif semptomlara rastlandığını söyledi.

Korona hastalarının yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor

KORONAVİRÜSÜN EN AZ 40 MUTASYONU ÇIKTI

İzlanda'da yapılan testle, farklı virüs örneklerinin genetik dizilimleri de incelendi. Buna göre, ülkede koronavirüsün en az 40 mutasyonu bulunduğu gözlendi.

YOLCULARIN YÜZDE 80'İNDE SEMPTOM GÖRÜLMEDİ

Japonya'da da Diamond Princess gemisinde koronavirüs tespit edilen yolculardan yüzde 80'inde ya hiçbir semptoma rastlanmadı ya da hafif belirtiler görüldü. Thejapantimes'ın haberine göre; koronavirüs testi pozitif çıkan Diamond Princess yolcularından 104'ü ile yürütülen çalışmanın raporu, Tokyo'daki Sivil Savunma Güçleri Merkez Hastanesince yayımlandı.

Korona hastalarının yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor

VİRÜSÜN YOL AÇTIĞI ANORMALLİKLER

Rapora göre, hastaneye kaldırıldıklarında vakaların yüzde 80'inde hiç semptom görülmediği veya hafif semptomlara rastlandığı, yüzde 20'sinde ise koronavirüsün ağır belirtilerinin gözlendiği belirtildi. Bu kişilere yapılan bilgisayarlı tomografinin, hiç semptom göstermeyen veya hafif semptomlar görülenlerin yarısının akciğerlerinde virüsün yol açtığı anormallikler tespit edildi.

ATEŞ, ÖKSÜRÜK, SOLUNUM SIKINTISI BELİRTİLERİ

Çin'de koronavirüs testi pozitif çıkan her üç kişiden birinde semptomların görülmüyor olabileceği bildirilmişti. South China Morning Post'un, Çin hükümetinin gizli belgelerine dayandırdığı haberinde; şubat sonuna kadar korona testleri pozitif çıkan 43 binden fazla kişide ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirtilerin gözlenmediği belirtilmişti.

Korona hastalarının yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor

VUHAN'DA BİLE ÇIKTI

Japonya'da da Hokkaido Üniversitesi'nde epidemiyolog Hiroşi Nişiura liderliğindeki bir grup bilim insanı tarafından yürütülen çalışmada; Çin'in Vuhan kentinden tahliye edildikten sonra testleri pozitif çıkanların yüzde 30,8'inin asemptomatik olduğu bulgusu elde edilmişti.

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