Korona ile mücadelede yeni yöntem hayata geçiyor

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kararlılıkla sürdürülürken, her geçen gün yeni önlemler hayata geçirilerek, salgının önü alınmaya çalışılıyor.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın ile mücadelede yeni bir sisteme geçileceğini çıkladı.

Korona hastaları uygulama üzerinden takip edilecek VİDEO

GÜNEY KORE'DE İŞE YARADI

Söz konusu sistem ise, Güney Kore'de uygulanan ve olumlu sonuç alınarak salgını kontrol altına almalarında büyük rol oynayan aplikasyon ile hasta takibi.

Güney Kore, virüs taşıyan kişilerin cep telefonu, kredi kartı ve diğer bilgilerini yüklediği bir uygulama geliştirdi. Söz konusu uygulama sosyal medya üzerinde paylaşılarak, halk uyarılıyor. Bu bilgi sayesinde testi pozitif çıkanlarla temas yaşayanlar haberdar ediliyor.

Sağlık Bakanı Koca da, buna benzer bir uygulama için adımların atıldığını, 1-2 gün içinde gerekli açıklamaların yapılarak hayata geçirileceğini duyurdu.

"APLİKASYON OLUŞTURULDU"

Koca yaptığı açıklamada, "Özellikle biz vakalarımızı ve temasta olanları takip etmek ve bu vakaların özellikle izole olmalarını, evde takibini, hareketliliğini, dışarı çıkıp çıkmamadıklarını görmek üzere bir çalışma başlatıldı. Bu 3 operator ve BTK'nın işbirliğiyle olan bir tablo. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde devreye girmiş olacak. Bir aplikasyon oluşturuldu.

"HASTALAR İNDİRMEK ZORUNDA"

Bu hastalarımız bu aplikasyonu indirmek zorundalar. Ve burada hem takip, hem kendi durumlarını anlık olarak görebilecekleri bir sisteme geçmiş olacağız. Yani bu hareketli aplikasyonu indirdikten sonra, hareketliliği gördüğünde bir mesajla kendisini uyaran, evde izole olmasını hatırlatan.

"GEREKTİĞİNDE EMNİYET DEVREYE GİRECEK"

Gerektiğinde emniyetin devreye gireceği bir sistemden bahsediyorum. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde de bununla ilgili açıklamalar İletişim Başkanlığı'mızca da yapılmış olacak.

"BAŞARIYA ULAŞACAĞIZ"

Gerekli bütün açıklamaları yapıyor olacağız. Şunu unutmayalım. İnsanlık nice büyük tehlikelerin hakkından geldi. Burada da biz başarıya ulaşacağız." ifadelerini kullandı.