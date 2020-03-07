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Koronavirüs İtalyan hükümetine de bulaştı

İtalya'da Demokrat Parti'li Nicola Zingaretti, Facebook'tan yayınladığı video ile koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber Merkezi | 07.03.2020 - 15:46..
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Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs İtalya ve İran'da etkili olmaya devam ediyor.

İran'da 24 milletvekiline bulaşan virüs, bir milletvekilinin de ölümüne yol açmıştı.

Son günlerde İtalya'da da etkisini artıran virüs nedeniyle  4 bin 500 kişi enfekte oldu.

VİRÜS PARLAMENTOYA SIÇRADI

197 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, virüs parlamentoya da sıçradı.  Hükümet ortaklarından Demokrat Parti'li Nicola Zingaretti, yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Evinde izole bir ortamda bulunduğunu söyleyen Zingaretti, yakın zaman içerisinde kendisiyle temasta bulunan insanlarla kontrol için iletişime geçildiğini duyurdu.

Koronavirüs İtalyan hükümetine de bulaştı

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