taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4445
Euro
7.1067
Altın
1623.28
Borsa
90042.99
Gram Altın
336.505
Bitcoin
43135.59

Korona, Kremlin'e sıçradı

Kremlin Sözcüsü Peskov, Kremlin'de 1 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

AA | 27.03.2020 - 14:16..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kremlin'de çalışan bir personelde koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu.

"PUTİN İLE TAMASI YOK"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dmitriy Peskov, "Devlet Başkanlığı İdaresi'nde bir koronavirüs vakası olduğunu biliyorum. Bir vakayı doğrulayabilirim ancak ikinci vakayla ilgili bilgim yok" dedi.

Hasta çalışanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le teması olmadığının altını çizen Peskov, "Devlet Başkanı'nın katıldığı tüm etkinliklerin katılımcılarına etkinliklerden önce test yapılmasını öngören önlemlerin doğruluğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Devlet Başkanlığı İdaresi'nde virüsün daha fazla yayılmaması için gerekli tüm sıhhi ve epidemiyolojik önlemler alınıyor" ifadelerini kullandı.

Korona, Kremlin'e sıçradı

GEREKEN ÖNLEMLERİ ALIYOR

Vladimir Putin'in çalışmayı bırakamadığını ve çalışmaya devam ettiğini kaydeden Peskov, Rus liderin koronavirüsten korunmak için gereken önlemleri aldığını aktardı.

İlginizi Çekebilir
İspanya'da koronadan 769 kişi daha hayatını kaybetti
İspanya'da koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre 769 artarak, 4 bin 858'e çıktı.
Elon Musk’ın ünlü oyuncuyla asansör kaçamağı
ABD'li oyuncu Amber Heard'ın, çatı katındaki evinin asansöründe, girişimci Elon Musk’a sarıldığı anlar görüntülendi.
İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
İsrail ordusu sözcüsü Adraee, salgınla mücadele kapsamında 500 askerin polis güçlerine destek vereceğini açıkladı.
ABD'de korona bulunan akciğerin 3D görüntüsü paylaşıldı
Akciğerleri taranan hastanın sanal gerçeklik görüntülerinde, virüsün akciğerlerde oluşturmuş olduğu hasarlar ortaya çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Manisa'da polis, bağırdığı yaşlı adamdan özür diledi
Manisa'da polis, bağırdığı yaşlı adamdan özür diledi
502
Türkiye'de korona bilgilendirme ekranı açıldı
Türkiye'de korona bilgilendirme ekranı açıldı
67
ABD en fazla koronavirüs vakası tespit edilen ülke oldu
ABD en fazla koronavirüs vakası tespit edilen ülke oldu
238
Koronavirüs PKK'lı teröristlere de bulaştı
Koronavirüs PKK'lı teröristlere de bulaştı
161
ABD ile Çin arasında korona görüşmesi
ABD ile Çin arasında korona görüşmesi
77
Korona vakası var diye ortalığı ayağa kaldırdı
Korona vakası var diye ortalığı ayağa kaldırdı
197
ABD'de bir kişi marketteki ürünlere kasten öksürdü
ABD'de bir kişi marketteki ürünlere kasten öksürdü
29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir