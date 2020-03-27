Çorum'da, korona uyarısında bulunan müdür bıçaklandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde, sigarasını söndüren ve son dumanını girdiği marketin içine doğru üfleyen İbrahim T., "Koronavirüs salgını var, dikkat et" diyerek, kendisini uyaran Koyunbaba İlkokulu Müdürü Mehmet Çıplak ile tartıştı.

Market görevlilerinin araya girmesiyle tartışma, büyümeden önlendi.

TAKİP ETTİĞİ MÜDÜRÜ BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Alışveriş sonrası otomobiline giden Mehmet Çıplak, kendisini takip eden İbrahim T. tarafından bacağından bıçaklandı. İbrahim T. kaçarken, Çıplak da polis ve sağlık ekiplerine durumu haber verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çıplak, tedaviye alındı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Polis ekipleri, İbrahim T.'yi yakalayarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.