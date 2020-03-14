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Korona selamı kavga çıkardı

Uzmanların sürekli yaptığı 'temastan kaçının' uyarısı, farklı bir tokalaşma şeklini geliştirdi.

Haber Merkezi | 14.03.2020 - 09:31..
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Türkiye'de tespit edilen 5 koronavirüs vakası, yetkilileri harekete geçirirken, yapılan uyarılar ve dikkat edilmesi gerekenler bir bir anlatılıyor.

Bunları uyarlayanlar da virüsten korunmuş oluyor.

Öyle ki, tokalaşma bile dirseklerle yapılıyor. Ancak bu durum zaman zaman sıkıntı yaratabiliyor.

ARKADAŞINI KOVALADI

Yolda karşılaşan iki arkadaş bir süre sohbet etti ve sonrasında tokalaştı. Bunu dirsek temasıyla yapan kişi, karşısındakinden aynı karşılığı göremedi. Bir anda ortalık karıştı ve arkadaşlardan biri diğerini kovalamaya başladı.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı:

Korona selamı yüzünden çıkan kavga İZLE

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