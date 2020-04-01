Korona şüphesi nedeniyle tabutu cenazeden sonra yakıldı

ABD'de bir hastenede görev yapan hemşire, hastane yönetiminin maske kullanmasına izin vermediği için istifa etti. O anları gözyaşları içinde vir video çekerek sosyal medyada paylaştı.

Özellikle sanayi alanında kullanılan, büyük ölçüde kâr getiren tek tip ürünlerin yetiştirilmesi için kullanılan tarımsal alan ve işletmedir.

Henry Onyekuru, Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu. Onyekuru, unutamayacağı maçın ise deplasmanda kazandıkları Fenerbahçe karşılaşması olduğunu söyledi.

Onyekuru: Bunun bir parçası olduğum için şanslıyım

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Duygusal zeka nedir

Duygusal zeka, bir insanın kendisine veya başkalarına ait duyguları anlama, sezinleme, yönetme ve yönlendirme yetisi, kapasitesi ve becerisinin ölçümünü tanımlamaktadır.