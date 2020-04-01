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Korona şüphesi nedeniyle tabutu cenazeden sonra yakıldı

Zonguldak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şerafettin Savaş'ın taşındığı tabutu, görevliler koronavirüs şüphesiyle cenazenin ardından yaktı.

DHA |
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Korona şüphesi nedeniyle tabutu cenazeden sonra yakıldı

Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de 214 vatandaşımızı kaybettik.

Ölümcül virüse yenilerek yaşamını yitiren vatandaşlarımız güvenlik önlemleri alınarak son yolculuklarına uğurlanıyor.

Zonguldak Birlik Mahallesi'nde yaşayan Şerafettin Savaş da bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi altındaydı.

Savaş, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yetkililer korona şüphesi nedeniyle cenaze için önlem olarak koruyucu kıyafet giydi.

Cenazeden sonra tabutu yaktılar VİDEO

CENAZENİN ARDINDAN TABUTU YAKILDI

Savaş'ın cenazesi, bugün öğlen kılanan cenaze namazının ardından özel kıyafetli ekipler tarafından Birlik Mahallesi’ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Savaş'ın taşındığı tabut daha sonra görevliler tarafından yakıldı. Görevliler tabutun neden yakıldığı konusunda bilgi vermedi.

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Cenazeden sonra tabutu yaktılar -3

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