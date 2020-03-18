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Korona toplantısında mesafeler korundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığından yapılan toplantıda, masa çevresinde oturanların arasında boşlukların olduğu görüldü.

AA & Ensonhaber | 18.03.2020 - 14:33..
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Korona toplantısında mesafeler korundu

Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla Çankaya Köşkü'nde saat 14.20 başlayan toplantıya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Sağlık Politikaları kurullarının üyeleri, Bakanlar, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, AK Partili yöneticiler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

ARALAR AÇIK BIRAKILDI

Toplantıya katılanların arasında, geniş mesafelerin bırakıldığı objektiflere yansıdı.

Korona toplantısında mesafeler korundu ViDEO

Korona toplantısında mesafeler korundu

Korona toplantısında mesafeler korundu

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