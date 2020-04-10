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Korona, Türk hükümetinin sonu olur diyenlerle dalga geçti

Suudi Arabistan merkezli televizyonda sarfedilen Türkiye karşıtı sözlere, Arap sunucu sert tepki gösterdi.

Haber Merkezi |
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Korona, Türk hükümetinin sonu olur diyenlerle dalga geçti

Bir Arap sunucu, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetinin düşeceğini söyleyen televizyon yorumcularını ti'ye aldı.

Suudi Arabistan merkezli yayın yapan bir televizyondaki programı yorumlayan Arap sunucu, konukların Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili hadsiz sözlerine sert tepki gösterdi.

SUUD KANALINDA HADSİZ SÖZLER

Söz konusu programda, "Koronavirüs, AK Parti’nin iktidardan düşmesine sebep olacaktır. Bugün düşmez ise yarın mutlaka düşecektir." sözleri sarfedildi.

Konuklar, "Türkiye içerden vurulacak. Aslına bakarsanız, Türkiye an itibarıyla şefkate muhtaç. Burada zavallı Türk halkı da etkilenecek." diyerek hadsiz ifadelerini sürdürdü.

Korona, Türk hükümetinin sonu olur diyenlerle dalga geçti VİDEO

ARAP SUNUCU HADDİNİ BİLDİRDİ

Türkiye karşıtı sözleri yorumlayan Arap sunucu, "Duyduğunuz gibi korona, Erdoğan’ı (AK Parti’yi) iktidardan düşürecekmiş. Türkiye, bunlarda baş ağrısı yaptı. Türkiye yüzünden şizofren oldu bunlar." diyerek skandal ifadelere tepki gösterdi.

TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMALAR DÜZENLİ

Sunucu ayrıca, Türkiye'yi ziyareti sırasında tüm yolcuların ateşine bakıldığını ve düzenli ve sistematik uygulamalara şahit olduğunu kaydetti.

Korona, Türk hükümetinin sonu olur diyenlerle dalga geçti

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