Korona vakalarının binlere ulaştığı iddasına düzeltme

Ankara İbni Sina Hastanesi'nde çekilen görüntülerde Türkiye'deki vaka sayılarının yüzlerden binlere ulaştığı iddia edilmişti.

"BİNLERİ BULMAYA BAŞLADI VAKALAR"

Sosyal medyada bir anda gündem olan görüntülerde, hastanedeki diğer sağlık çalışanlarına konuşma yapan Uzman Doktor Güle Çınar, "İtalya olmamayı umuyoruz. Aslında baya kontrollü gidiyordu. Umre işi mahvetti. Şuan artık binlerle konuşabiliriz artık vaka sayısı olarak. Binleri bulmaya başladı vakalar. Söylendiği gibi böyle yüzlerde filan değiliz artık" ifadesini kullanmıştı.

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"SİYASİ YA DA İNFİAL AMAÇLI BİR SÖYLEMİM YOKTUR"

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından, Uz. Dr. Güle Çınar'dan açıklama geldi. Çınar açıklamasında, "Uyum eğitimlerinin birinde durumun önemini daha iyi anlatabilmek ve eğitime katılanları bu zorlu süreç için hazırlayabilmek için bazı yurtdışından gelen vakalarla ilgili örnekler verdim, olumsuz bir senaryo üzerine konuşma yaptım. Amacım, hastanede malzemele eksiklikleri de dahil olmak üzere yaşayabileceğimiz zorlu süreci daha iyi ifade edebilmek ve hastane personelinin süreci daha iyi sahiplenmesini sağlayabilmekti. Siyasi ya da infial amaçlı bir söylemim yoktur, asla da olamaz. Maalesef, gizli kaydedilen konuşmamın kasıtlı olarak sadece küçük bir kısmı sosyal medyada paylaşılmıştır. Konuşmamın tamamı kayededilip paylaşılabilseydi olumsuz yaratma amacım olmadığı anlaşılabilirdi." ifadesini kullandı.