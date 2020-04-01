Koronadan bir tek denizaltı mürettebatının haberi yok

Koronavirüs salgını tüm dünyada panik yaratırken, bu durumdan haberi olmayan sadece çok gizli nükleer caydırıcılık görevleriyle denizler altında 20 bin fersahtaki mürettebatın haberi yok.

AP haber ajansı, bu durumla ilgili Fransa'nın nükleer silahlı denizaltılarında görev yapmış eski ve muvazzaf subaylarından görüş aldı.

Fransız yetkililer, uzun dönemler boyunca denizaltında, basınç altında, dar alanda, kapalı şekilde yaşam sürmek zorunda olan mürettebata morallerinin bozulmaması için kötü haberlerin verilmediğini belirtti.

"DENİZLERİN ALTINDA OLANLARIN BÖYLE BİLGİLERE İHTİYACI YOK"

Yani koronavirüs krize dönüşmeden evvel limandan ayrılmış denizaltılardaki mürettebat, büyük ihtimalle karada bütün insanlığı tehdit eden bir salgınla boğuşulduğundan bihaber. Ancak geri döndüklerinde ilk elden komutanları tarafından bilgilendirilecekler.

Fransız balistik denizaltı filosunu 2003-2006 arası komuta etmiş emekli Amiral Dominique Salles, "Kendilerini tümüyle görevlerine verebilmeleri için bilmemeleri gerekiyor." dedi.

Görevin son gününde denizaltıyı limana demirlemeye giderken denizcilerin bilgilendirileceğini belirten Fransız emekli amiral, "Denizlerin altında olanların böyle bilgilere ihtiyacı yok." dedi.

Fransız donanmasının nükleer caydırıcı unsurlarından olan L’Inflexible isimli denizaltının da komutanlığını yapmış olan Salles, 'denizaltı komutanlarının olan bitenlerle ilgili bilgilendirildiğini, ama onlara da tüm ayrıntıların anlatılmadığını' aktardı.

NİSAN SONUNDAN ÖNCE DÖNMEYECEKLER

Fransa'nın 16'şar nükleer füze taşıyan 4 balistik denizaltısından kaçının ülkenin ulusal karantinaya girdiği 17 Mart'tan önce denize açıldığı, mürettebatın bilgilendirilip bilgilendirilmediğiyle ilgili resmi açıklama da yapılmıyor.

Her biri 110 kişilik mürettebat taşıyan denizaltıların görevleri 60-70 gün sürüyor.

Şubat sonunda denizaltıyla açılan mürettebat, nisan sonundan evvel dönmeyecek. Döndüklerinde ise değişmiş bir dünya bulacak. Fransa'da 1 Mart'ta 130 teyitli vaka, 2 ölüm vardı, bugünse 40 binden fazla vaka ve 3 bin 523 ölüm söz konusu.

Donanma Sözcüsü Koramiral Olivier Ribard, nükleer caydırıcılığın bir gizlilik ve koruma balonu içinde tutulduğunu, mürettebatın bilgilendirilip bilgilendirilmediğinin bilinmesinin imkansız olduğunu ifade etti.

“UZAY ARACINDA ÖĞRENİRSİNİZ, DENİZALTIDA ÖĞRENEMEZSİNİZ”

Le Triomphant isimli denizaltıda 4 yıl doktorluk yapmış bir askeri baştabip, mürettebatın dönüşte tarih öğrenir gibi olanı biteni öğreneceğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Tüm enformasyondan kopuk olunan tek yer suların altıdır. Uzay aracında bile internet, radyo, televizyon vardır, denizaltıda yoktur. Sadece komutana gönderilen mesajlardan haber alınabilir, komutan da herkese bilgi vermemek için o mesajları filtreden geçirir."

BUNDAN SONRA AÇILACAK MÜRETTEBATIN DURUMU KRİTİK

Baştabip, asıl bundan sonra denize açılacak mürettebatın çok zor durumda olacağını, sevdiklerini pandeminin ve karantinanın ortasında bırakarak gitmenin endişesini yaşayacaklarını ve sürekli merak içinde olacaklarını belirtti. Bu durumda onlara düzenli korona haberleri verilmesi gerekeceğine dikkat çeken baştabip, ailede hastalık ya da ölüm olması halinde karaya inene dek onlardan saklı tutulacağını dile getirdi.