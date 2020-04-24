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Koronadan kaçmak için Düzce'nin yaylalarına çıktı

Düzce'deki iş yerinin virüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapanmasının ardından, yayladaki evine çıkan ve yaklaşık 40 gündür burada yaşayan Mehmet Albayrak, izole bir hayat sürüyor.

AA |
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Koronadan kaçmak için Düzce'nin yaylalarına çıktı

Lokal işletmeciliği yapan Mehmet Albayrak, yaklaşık 40 gündür kente 33 kilometre mesafede bulunan 1450 rakımlı Sinekli Yaylası'ndaki evinde yaşadığını söyledi.

Koronadan kaçmak için Düzce'nin yaylalarına çıktı

"BURALARA GÖZ KULAK OLUYORUZ"

Düzce Valiliğinin aldığı kararla yaylalara girişlerin kapatıldığını ve kendilerini burada karantinaya aldıklarını söyleyen Albayrak, "Benden hariç 2 hane hayvancılıkla uğraşıyor. Onlar zaten yaz kış buradalar. Ben de doğayı sevdiğim için kendimi buraya kapattım. Ben ve o iki haneden başka kimse yok. Buralara göz kulak oluyoruz." diye konuştu.

Koronadan kaçmak için Düzce'nin yaylalarına çıktı

"YAYLALAR SESSİZ VE SAKİN"

Yaylaya ilk çıktığında 1,5 metre kar olduğunu belirten Albayrak, "Alınan çok doğru bir kararla erişim kapandı. Ben ilk çıktığımda 1,5 metre kar vardı. Sakarca, Kütüklü, Sinekli, Topuk Yaylası birbirine bağlılar. Buradan Abant'a kadar yaya bir şekilde iniliyor. Gün içinde yaya olarak yaylaları dolaşıyorum. Sessiz sakin." ifadelerini kullandı.

Koronadan kaçmak için Düzce'nin yaylalarına çıktı

"KENDİ EKMEĞİMİ YAPIYORUM"

Albayrak, günlerinin çok güzel geçtiğini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Un, şeker, yağ ve diğer bütün ihtiyaçlarımı aldım da çıktım. Bunlar olduktan sonra yaylada aç kalmazsınız. Kendi ekmeğimi kendim yapıyorum. Çevrede bulunan yaylaları dolaşıyorum. Benden başka da kimse olmuyor."

Koronadan kaçmak için Düzce'nin yaylalarına çıktı


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