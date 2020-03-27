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Koronadan korunmak için pet şişeden maske yaptı

Kadıköy’de bir esnaf, koronavirüsten korunmak için 5 litrelik pet şişeden kendi maskesini üretti. Esnaf, işi daha da ileriye götürerek, evde kolonya yapmaya başladı.

İHA | 27.03.2020 - 10:03..
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Koronavirüs salgınıyla birlikte maske satışlarında artış oldu.

İstanbul Kadıköy’de ise bir esnaf, pet şişeden kendi maskesini üretti. Pet şişeden maskesiyle esnafı görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Gören, dönüp bir kez daha baktı.

Koronadan korunmak için pet şişeden maske yaptı

"BUNU HERKES YAPABİLİR"

Maske bulamadığı için böyle ilginç bir çözüm ürettiğini ifade eden esnaf Ahmet Fahrettin Övünçkaya, “Böyle ilginç bir şey çok sağlıklı, ön kısmında olan deliklerden hava alıyor ve ses geçiriyor. Rahatça konuşabiliyor, gerektiğinde yemek yiyebiliyor, su da içebiliyorum. Boş su şişesini kestim, arka kısmını çıkarttım. Bunu herkes yapabilir. Baş kısmını lastik ile bağladım. İnsan zorda kalınca, yapamayacağı bir şey yok." dedi.

Koronadan korunmak için pet şişeden maske yaptı

EVDE KOLONYA DA YAPIYOR

Esnaf Övünçkaya, "Kolonya da pahalı olunca evde kolonya da yapabiliyorum." diye konuştu.

Koronadan korunmak için pet şişeden maske yaptı

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