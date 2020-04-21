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Koronadan ölen doktorun yürek yakan mesajı

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktor Yavuz Kalaycı’nın son mesajını bir meslektaşı paylaştı.

İHA |
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Koronadan ölen doktorun yürek yakan mesajı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de sarsan koronavirüs, can kayıplarına neden olmaya devam ediyor.

Virüsle nedeniyle gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarından da acı haberler geliyor.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı’nın son mesajı da yürekleri parçaladı.

Koronadan ölen doktorun yürek yakan mesajı

"KIZLARIM KÜÇÜK, SAHİP ÇIKARSINIZ DEĞİL Mİ?"

Kalaycı'nın o mesajını meslektaşı Doç. Dr. Erdinç Nayır, sosyal medya hesabından paylaştı.

Kalaycı’nın vefat etmeden önce "Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?" dediği ifadesine yer verilen mesaj ise yürekleri burktu.

Koronadan ölen doktorun yürek yakan mesajı

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