Koronadan ölenlerin sayısı 168'e çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vakalarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
30 Mart itibarıyla gelinen son durumu bildiren Bakan Koca'nın paylaşımına göre; Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 168'e yükseldi.
11 bin 535 kişiye test yapıldı, bin 610 yeni vaka tespit edildi.
Türkiye'de test sayısı 76 bin 981'e ulaşırken toplam vaka sayısı 10 bin 827'ye çıktı.
Yoğun bakımda yatan hastaların sayısının 725 olduğu belirtilirken iyileşen hasta sayısının da 162'ye çıktığı görüldü.