Koronavirüs 60 yıllık çifti birbirinden ayırdı

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra hızla yayılan koronavirüs, başta Çin'de olmak üzere binlerce insanın ölümüne neden oldu.

Her gün yeni bir ülkede daha görülen virüsle ilgili yüzlerce haber yapılırken, paylaşılan rakamların ardında birçok dram da yaşanıyor.

Onlardan biri de ABD’nin Washington eyaletinde yaşandı.

BAKIMEVİ KARANTİNAYA ALINDI

Kirkland şehrindeki bir bakımevinde yaklaşık bir hafta önce koronavirüs alarmı verildi. Bakımevi karantina altına alınırken, tesiste kalanların giriş ve çıkışları yasaklandı.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bakımevinde kalanlardan dokuzu virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

YAŞLI ÇİFTİ KARANTİNA AYIRDI

Bakımevinde yaşayan Campbell çifti ise karantina nedeniyle zor günler geçiriyor. Virüs nedeniyle, Gene Campbell isimli 99 yaşındaki yaşlı adam bakımevinde karantina altında yaşıyor. 88 yaşındaki eşi Dorothy Campbell ise, karantina altında tutulan eşini her gün ziyarete geliyor.

PENCERENİN ÖNÜNDE BİRBİRLERİNE BAKIYORLAR

Dorothy ve Gene birbirlerine uzun süre baktıktan sonra oğulları Charlie, karantinadaki babasına söylemek istediklerini telefona yazarak camdan gösteriyor.