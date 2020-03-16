Koronavirüs aşısı ABD'de gönüllüler üzerinde deneniyor

Dünya çapında yayılan koronavirüs sebebiyle ölü ve vaka sayısı artmaya devam ederken ABD'de, koronavirüse karşı aşı araştırma çalışmaları devam ediyor.

İLK KORONA AŞISI TEST EDİLİYOR

ABD hükumetinde ismini söylemek istemeyen bir yetkili, koronavirüse karşı ilk aşının bugün test edileceğini duyurdu.

Resmi kaynaklara göre aşı, Washington eyaletindeki Kaiser Permanente Sağlık Araştırma Enstitüsü’nde test edilecek.

45 KİŞİ GÖNÜLLÜ OLDU

Aşının 45 gönüllüye uygulanacağı öğrenildi.

Öte yandan ABD’de Halk sağlığı yetkilileri, geliştiren aşının tamamen etkili olup olmadığının 1 ila 18 ay arasında belirlenebileceğini dile getirildi.