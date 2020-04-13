taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7953
Euro
7.4061
Altın
1700.15
Borsa
96446.92
Gram Altın
370.898
Bitcoin
45681.95

Koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşama

Çin'de koronavirüse karşı geliştirilen bir aşının klinik denemelerinde ikinci aşmaya geçildiği bildirildi.

AA |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşama

Çin Askeri Tıp Akademisi Biyoteknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar tarafından geliştirilen aşının ikinci aşama klinik denemelerine, perşembe günü salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde başlandı.

Vuhan Üniversitesi Zhongnan Hastanesi'nde yürütülen ikinci aşama denemelere, en yaşlısı 84 yaşındaki sağlıklı 500 gönüllü katıldı.

1000'İ AŞKIN DENEK ÜZERİNDE TEST EDİLECEK

Aşının güvenliğinin dar bir denek grubu üzerinde test edildiği ilk aşamanın ardından, ikinci aşamada, aşının geniş bir denek grubu üzerinde test edilmesi amaçlanıyor. Aşının klinik denemelerine 17 Mart'ta onay verilmiş, ilk aşama mart ayında tamamlanmıştı. İkinci aşamanın başarılı olması halinde aşı üçüncü aşamada 1000'i aşkın denek üzerinde test edilecek.

Koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşama

"ALT BİRİM" AŞI

Çin Askeri Tıp Akademisinden biyolog mühendis Tümgeneral Çen Vei önderliğindeki araştırma ekibinin hazırladığı aşının bir "alt birim" aşı olduğu, koronavirüsün hastalığa yol açmayan antijen kısımlarını içerdiği belirtiliyor. Genetik mühendislikle üretilen alt birim aşılar, hastalığa yol açan patojenin güçsüzleştirilmiş bir versiyonunu içeren "birim" aşılara göre daha güvenli ve istikrarlı ancak patojen içeren aşılara göre daha zayıf koruma sağlayabiliyor.

İlginizi Çekebilir
Van'da sosyal mesafe kuralı unutuldu
Şehir merkezinde onlarca insan bir araya geldi, yakın temastan kaçınmadı.
ABD'de koronadan ölü sayısı 22 bin 116'ya çıktı
ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1508 artarak, 22 bin 116’ya yükseldi.
Koronayı yenen 5 yaşındaki Miray ve ailesi alkışlarla taburcu edildi
Çorum’da hastanedeki tedavi sürecinin ardından koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan 5 yaşındaki Miray'ın yanı sıra ağabeyi ve babası, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sahra hastanesi yanıtı
Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyenin yaptığını Cumhurbaşkanlığı'nın yapamadığını söyledi. AK Parti, görüntülerle cevap verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu
Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu
1170
Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun
Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun
423
Sokağa çıkma yasağı bitti, yine kuyruklar oluştu
Sokağa çıkma yasağı bitti, yine kuyruklar oluştu
731
Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi
Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi
1088
Kılıçdaroğlu'ndan korona için ekonomi önerileri
Kılıçdaroğlu'ndan korona için ekonomi önerileri
1814
Habertürk canlı yayınında duyulan ses
Habertürk canlı yayınında duyulan ses
289
AB, TOGG'a tasarım tescili verdi
AB, TOGG'a tasarım tescili verdi
283
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir