Koronavirüs, Avrupa'daki ikinci el piyasasını da olumsuz etkiledi

Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle otomobil sektörü, oldukça zor durumda kaldı. Her ne kadar şu anda Çin'de hayat normale dönse de salgın, Avrupa'da etkisini göstermeye devam ediyor.

Avrupa ülkeleri arasında salgından en ağır etkilenen İtalya'nın yanı sıra, martın son iki haftasında diğer Avrupa ülkelerinin ikinci el araç pazarında da keskin bir düşüş gözlemlendi.

EN SERT DÜŞÜŞ MART AYINDA

Ocak ve şubat aylarına bakıldığında Avrupa ikinci el pazarı, yıla iyi başladı. Mart ayı itibarıyla, dünyada yayılmaya başlayan koronavirüs salgını İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelerde bazı sorunları da beraberinde getirdi.

Avrupa ülkeleri arasında pandemiden en ağır etkilenen İtalya'da mart ayı itibarıyla, pazarda yoğun bir hareketlilik yaşanırken, daha sonra son iki hafta içerisinde İtalya ile birlikte diğer Avrupa ülkelerinde de keskin bir düşüş gözlemlendi.

Almanya'nın sosyal mesafe önlemlerine daha az dikkat etmesi nedeniyle salgından daha fazla etkilendi ve satışlarında daha hızlı bir düşüş görüldü.

Türkiye ve Polonya gibi ikinci el pazarı güçlü olan ülkeler, orta büyüklükteki ülkeler grubunda yer alıyor. Bu ülkeler, salgının etkisini diğer ülkelerden daha sonra hissetmeye başladı.

Küçük ölçekli ülkeler grubunda yer alan Avusturya ve Belçika'da yönetim, salgın ile ilgili önlem almada geciktiği için çok sert bir düşüş yaşarken, Danimarka önlemlerini erken aldığı için ikinci el pazarındaki hareketliliğini korudu.

Büyüyen pazarlardan biri olah Portekiz de geç önlem alan ülkelerden biri olarak göze çarpıyor ve ikinci el otomobil satışları ülkede bir hayli düştü.

Hollanda ikinci el araç pazarı, virüsten etkilenmesine rağmen oldukça dayanıklı kaldı.

İsveç'te belirgin bir değişiklik görülmezken, bu durum hükümetin sosyal mesafe tedbirlerindeki rahat pozisyonunu yansıttı.