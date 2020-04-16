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Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, virüs için tarih verdi

Prof. Dr. Ateş Kara, “Kurallara sıkı sıkıya bağlanırsak, mayıs sonu haziran başı gibi dönebiliriz.” dedi.

Haber Merkezi |
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Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, virüs için tarih verdi

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, virüs için tarih verdi

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, NTV'de virüs hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Prof. Dr. Ateş Kara, herkesin merak ettiği o soruya da yanıt verdi.

Kara, “Normal hayata ne zaman döneriz?” sorusuna “Kurallara sıkı sıkıya bağlanırsak, mayıs sonu haziran başı gibi dönebiliriz.” yanıtını verdi.

PİK NOKTASI

Virüsün pik noktasına henüz varılmadığını dile getiren Kara, “Birkaç günkü ülke rakamlarımız olumlu bir tablo sunuyor. Bunu şimdiden cevaplamak için de aslında erken. Yarın gelecek rakamlara da bakmamız gerekiyor.” dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi: Haziran gibi normale döneriz İZLE

KLİMANIN ZARARI

Klimanın koronavirüsle olan ilişkisine değinen Kara, “Eğer filtresi düzenli temizleniyorsa, çok ciddi bir sorun yaratmıyor. Eğer düzenli temizlenmezse ve bakımı yapılmazsa enfeksiyon olarak klima sıkıntı yaratabilir. Ama gerçek yaşamda bu oldukça düşüktür.” şeklinde konuştu.

KUMAŞLA BULAŞIR MI?

Koronavirüsün kumaşların üzerinde yaşayabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Ateş Kara, “Virüsün insan vücuduna giriş yolu solunum sistemi olarak gerçekleşiyor. Şu ana kadar gıdalarla ilgili bir virüs bulaşma durumu görmedik. Elinizi, yüzünüzü mutlaka yıkayınız ve yüzünüze sürmeyiniz. Bu daha korunaklı bir durumdur. Kumaşların üzerinde ise virüs bir nebze uzun yaşar. Ama kumaş üzerinde kalan virüs bizi daha mı hasta yapar, bu konuda henüz bir bulgu yok.” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, virüs için tarih verdi

BAHAR ALERJİSİ İLE KARIŞTIRILMAMALI

Bahar alerjisinin koronavirüsle karıştırılmaması gerektiğinin altını çizen Kara, “Koronavirüste ateş daha fazla görülür, boğazda daha kesin bir ağrı ve acı olur. Koronavirüs bulgularında burun akıntısı çok fazla olmaz, bunu da biliyoruz.” dedi.

HASTA BAĞIŞIKLIK KAZANABİLİYOR MU?

Virüs kapmış hastaların yeniden bağışıklık kazanıp kazanmayacağına da değinen Prof. Dr. Ateş Kara, “Hastalanan kişi bir miktar kazanıyor. Ama bunu bir miktar olarak biliyoruz. Ama koronavirüs enfeksiyonunda böyle bir özelliğe rastlamadık. Bir miktar bağışıklık kazandığını biliyoruz ve bu yüzden de plazma tedavisine başladık. Ancak bunun süresi ne kadar olacak bilmiyoruz.” diye konuştu.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, virüs için tarih verdi

“SİGARA İÇENLERDE RİSK YÜKSEK”

Sigara içen kişilerin çok daha hızlı bir şekilde koronavirüse yakalanabileceğini aktaran Prof. Dr. Ateş Kara, “Kilolu grupta hastalığın daha ağır seyrettiğini öğrenmeye başladık. Ama sigara içenler de risk oldukça yüksek.” ifadelerini kullandı.

“AŞI OCAKTAN ÖNE DENENEBİLİR”

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programında da aşı çalışmalarına yönelik konuştu.

"Aşı en erken ne zaman bulunabilir ve uygulanabilir?" sorularına cevap veren Kara, "Her şey mükemmel gitti diyelim belki ilk gerçek anlamda uygulanabilir aşı ekim ayı içerisinde bir küçük insan grubuna yapılabilir ama yaygın olarak kullanımının ocak ayından önce olacağını düşünmüyorum." dedi.

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