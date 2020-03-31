Koronavirüs COVID-19 bağışıklık güçlendirme D3 vitamini

Daha önceki zamanlarda insanlarda tanımlanmamış yeni bir virüsün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır Koronavirüs hastalığı (COVID-19).

Korona ateş, öksürük ve daha ağır vakalarda ise zatürre gibi belirtilerle solunum yolu hastalığına neden olur. Bu önü alınmaz yenitip Koronavirüs Covid-19'dan ellerinizi sık sık yıkayarak ve yüzünüze özellikle de gözlerinize dokunmaktan kaçınarak kendinizi koruyabilirsiniz.

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK, GÜÇLÜ AKCİĞER SİSTEMİ

Tüm uzmanların üzerlerinde birleştikleri en önemli korunma unsuru bağışıklık sistemimizin güçlü olması hususudur. İmmun sistem olarak da adı geçen bağışıklık sistemimiz aslında bütün hastalıklara karşı vücüdumuzu savunan ordumuzun adıdır. Tüm viral hastalıklarla güçlü bir bağışıklık sistemine sahipseniz kolayca başa çıkabilecek dengeye sahiptir vücudumuz.

Özellikle akciğer ve solunum yollarımızı etkileyen Koronavirüs (COVID-19) güçlü bağışıklık sistemi sayesinde kolayca atlatılabilecek bir rahatsızlık olarak tanımlanmaktadır. Şayet geçmişe dönük bir akciğer hastalığı hikayesine sahip değilseniz bağışıklığı kuvvetli bir birey 3-4 günlük yorucu bir dönemin ardından sağlığına kavuşmaktadır.

D VİTAMİNİ İLE AKCİĞERLERİNİZİ KORONAVİRÜSE KARŞI KİLİTLEYİN

Evet evet yanlış duymadınız. D vitamini D3 ile Koronavirüs'ünün akciğerlerde bağlandığı ACE2 adında bir Protein/enzim/reseptör bulunmaktadır. İşte virüs bu reseptöre bağlanıp hücre içine girerek hastalığa neden olmaktadır. D vitamini D3 tam da bu esnada devreye girip bu reseptörü bir anlamda bloke ediyor ve virüs de bağlanamıyor. Dolayısıyla da akciğerimiz bu çok etkili ve ölümcül virüsten kendini korumuş oluyor.

BETA GLUKAN VE PROBİYOTİKLER DE ÇOK ÇOK ÖNEMLİ

Yapılan araştırmalara göre Beta glukan da immün sistem üzerinde oldukça etkili bir öneme sahip. Özellikle hububatgiller tam anlamıyla birer beta glukan deposudurlar. Bu soğuk kış günlerinde sık sık tercih etmemiz gereken kurufasulye, nohut, mercimek, bulgur ve prinç gibi hububatlar bağışıklık sistemimizi güçlendirdiği gibi bizleri de zinde ve sağlıklı bireyler kılmaktadır. Beta glukan ayrıca normal kan kolesterolü üzerindeki etkileri ile de tanınan bir besindir. Çeşitli faydalı bakteriler ve mantarlar da Beta glukan makımından zengindirler.

Probiyotikler de immün sistem yani bağışıklık sistemimiz için oldukça büyük önem arz etmektedir. Çeşitli hazır probiyotik ürünler eczanelerden temin edilebileceği gibi, doğal yollarla evimizde mayaladığımız yoğurtlar da çok zengin bir probiyotik kaynağıdır. Ayrıca kefir de probiyotik açısından çok zengin bir içecek olarak öne çıkmaktadır.

EVDE KAL SAĞLIKLI KAL

Yapılan tüm uyarıları büyük bir dikkatle takip ettiğinize eminiz. Bu önemli Koronavirüs bağışıklık güçlendirici makalemizi de aynı önemli çağrıyla noktalamak istiyoruz:

EVDE KAL TÜRKİYE EVDE KAL!