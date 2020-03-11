Koronavirüs fırsatçıları iş başında

Çin’den birçok ülkeye yayılan koronavirüsten dolayı birçok pazarlamacı ellerinde olan N95 maskesi, cerrahi maske, eldiven, ateş ölçer, koruyucu tulumlar ve dezenfektanları fahiş fiyatlara satmaya başladı.

Virüs öncesi paketi 7 TL’den satılan cerrahi maskelerin şu an 120 TL’den, 4 TL’den satılan N95 maskelerinin de tanesinin şu an en düşük 20 TL’den satıldığı belirlendi.

İLK VAKA FİYATI ARTIRDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıklamasından sonra da birçok internet alışveriş sitesinde fahiş fiyat değişiklikleri yapıldı.

FİYATLAR YÜKSELTİLDİ

Solunum Koruyucu Ventilli Maske kutusu 800 TL'ye satılırken şu an itibarıyla 990 TL'ye satılıyor.

Aynı şekilde dezenfektanlar da 20 tanesi 198 TL iken şu an itibarıyla 270 liraya satılıyor.

ŞİKAYET HATTI: ALO 175

Fahiş fiyat artışlarıyla ilgili birçok şikayet aldıklarını belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, "Bizim 'Alo 175' çağrı merkezimiz var. Buraya ya da haksız fiyat artışı mobil uygulaması üzerinden resmen başvurmadığı sürece biz kendimizin resen takip ettiklerimiz dışında bir soruşturma açamıyoruz. Vatandaşımız şikayetçi olduğu konuları Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü’ne bu kanallardan bize iletebilir. Bunların dışında paket turlarla da ilgili şikayetler geliyor. Bunda da soruşturmalarımızı başlattık. Yine aynı kanun çerçevesinde mücbir sebepler nedeniyle tüketicinin paket turları iptal etme hakkı bulunmaktadır." dedi.