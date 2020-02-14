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Koronavirüs fotoğrafları yayınlandı

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID), Covid-19’un (koronavirüs) görüntülerini üretti.

DHA | 14.02.2020 - 12:31..
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ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı (NIH) bünyesindeki enstitülerden biri olan NIAID, SARS-CoV-2 önceki adıyla 2019-nCoV olarak bilinen koronavirüsün fotoğrafını yayınladı.

Enstitünün yazılı yaptığı açıklamada, SARS-CoV-2’nin, küresel bir halk salığı tehdidi haline gelen Covid-19 hastalığına neden olduğu belirtildi.

TAÇ BENZERİ BİR GÖRÜNÜME SAHİP

Ayrıca, açıklamada koronavirüslerin yüzeyindeki 'taç'ların virüs ailesine 'corona' (korona) ismini verdiği, bunun da 'taç'ın (crown) Latincesi olduğu ve çoğu koronavirüsün taç benzeri bir görünümünün olduğu belirtildi.

Koronavirüs fotoğrafları yayınlandı

AŞI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ayrıca, NIAID, Covid-19’e dair yapılan aşı geliştirme çalışmalarının da bir görüntüsünü paylaştı.

Koronavirüs fotoğrafları yayınlandı

Koronavirüs fotoğrafları yayınlandı

Koronavirüs fotoğrafları yayınlandı

Koronavirüs fotoğrafları yayınlandı

Koronavirüs fotoğrafları yayınlandı

Koronavirüs fotoğrafları yayınlandı

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