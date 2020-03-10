Koronavirüs gelinlik modasını vurdu

Koronavirüs salgını yayılıyor.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisi tüm dünyayı saran koronavirüs, gelinlik tasarımını bile etkiledi.

3 SAATİNİ ALDI

Mısırlı moda tasarımcısı Samo Hejres, koronavirüs salgınından koruyan gelinlik tasarladı. Düğün mekanına toplanan onlarca kişiyi kontrol altında tutmanın mümkün olmadığı fikrinden yola çıkan ağabeyinin kendisine bu fikri verdiğini söyleyen Hejers, gelinlikle uyumlu ağız maskesinin 2020 koleksiyonuna uygun şekilde hazırlamanın üç saatini aldığını belirtti.

350-550 TÜRK LİRASI ARASINDA DEĞİŞİYOR

Gelinlik maskesinin ardından kendisinden farklı renklerde maske talepleri geldiğini söyleyen Mısırlı tasarımcı, böylece şık davet maskeleri üretmeye başladı. Hejres’in tasarladığı maskelerin fiyatı, üzerindeki süslemeye bağlı olarak 1000 ile 1500 Mısır Lirası (350-500 Türk Lirası) arasında değişiyor.