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Koronavirüs için Çin’i suçladı: Biz çekiyoruz

İstanbul'da halk ekmek satış noktası önünde metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu. Ekmek kuyruğunu gören bir vatandaş Çinlileri suçlayarak "O pislikleri yiyenlerin rezilliklerini de biz çekiyoruz." dedi.

İHA |
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Koronavirüs için Çin’i suçladı: Biz çekiyoruz

Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına saatler kala İstanbul Sultangazi’deki halk ekmek üretim tesisi önünde metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu.

Vatandaşlar ekmek almak için 40 dakika ile 1 saat arası sırada beklemek zorunda kaldı.

Sırada bekleyen vatandaşların hafta sonu hiç dışarı çıkmamak için 10’ar 15’er adet ekmek aldıkları görüldü.

“O PİSLİKLERİ YİYENLERİN REZİLLİKLERİNİ DE BİZ ÇEKİYORUZ”

Halk ekmek kuyruğunda bekleyen Kazım Aydın isimli vatandaş, “Bizi bu şekle getiren Avrupa’dır. Bunu bilsinler. Allah yardımcımız olsun. İnşallah bunu da atlatacağız. Biz bize yeteriz, bu yükün altından da kalkarız inşallah. O pislikleri yiyenlerin rezilliklerini de biz çekiyoruz. Allah onların hesabını da onlara sorsun. Yarın sokağa çıkma yasağı var. Biz yasaları severiz, yasalara uyarız. İnşallah düzeleceğine inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Metrelerce uzunluktaki kuyruğu gördü Çinlileri suçladı İZLE

“BEN 10-15 TANE ALIP KOYACAĞIM, PAZARTESİ SALIYA KADAR YERİZ”

Sırada bekleyen Osman Koçer ise “Burada bu kadar sıra olmasının nedeni ekmek almak. Bu ekmeği seviyoruz özellikle. Genelde 20-30 kişi oluyor ama 50-60 kişi var şu an burada aralıklı da bekleyince 200 metre sıra oluyor. Bir de önümüzde tatil var. İster istemez onun için olacak. Ben 10-15 tane alacağım. Pazartesi, salıya kadar yeriz yani.” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs için Çin’i suçladı: Biz çekiyoruz

“BİZİM İNSANLARIMIZ NEDEN BÖYLE YAPIYOR?”

Reşit Erdem isimli vatandaş ise burada kuyruğa girenleri eleştirerek, “Burada oluşan kuyruğun sebebi cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı var diye. İnsanlar ekmek bulamaz diye ekmek alıyorlar. Halbuki devletimiz zaten bütün kanallarında açıklıyor. Fırınlar açık, eczaneler açık bütün insanların temel ihtiyacı olan her yer açık. Bizim insanlarımız neden böyle yapıyor?” diye konuştu.

Koronavirüs için Çin’i suçladı: Biz çekiyoruz

“BU EKMEKTEN BAŞKASINI YEMİYORUZ”

Sırada 25 dakikadır beklediğini söyleyen Yılmaz Katman da, “Yarın fırınlar açık ama biz bu ekmekten başka ekmek yemiyoruz. Halk ekmeğin yarın açık olup olmadığını da bilmiyorum.” dedi.

Koronavirüs için Çin’i suçladı: Biz çekiyoruz

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