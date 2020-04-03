Koronavirüs ile ilgili son 24 saatte yaşanan gelişmeler

Dünya genelinde koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 16 bin 372'ye ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı İtalya'da 13 bin 915, İspanya'da 10 bin 3 oldu.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman'a koronavirüs bulaştı.

İŞSİZLİK, AF, OHAL

ABD'de işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı geçen hafta 3 milyon 341 bin kişi arttı.

Zimbabve, Kenya ve Somali'de mahkumlar için af çıkarıldı.

Portekiz'de OHAL uzatıldı.

VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞ

Dünya genelinde en fazla koronavirüs vakasının tespit edildiği ABD'de virüsün bulaştığı kişi sayısı 235 bine yükseldi.

Fransa'daki vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 116 artarak 59 bin 105'e, can kaybı ise 471 artışla 4 bin 503'e çıktı.

İran'da virüs bulaşan kişilerin sayısı bir günde 2 bin 875 artarak 50 bin 468'e çıktı.

Koronavirüs kaynaklı can kayıpları İngiltere'de 569 artarak 2 bin 921'e, Hollanda'da 166 artarak 1339'a, Almanya'da 177 artarak 1048'e, Belçika'da 183 artarak 1011'e yükseldi.

RUSYA'DA İDARİ İZİNLER

Avusturya'da iktidardaki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Milletvekili Maria Grossbauer'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Rusya'da salgınla mücadele kapsamında maaşların kesilmemesi kaydıyla idari izinler ay sonuna kadar uzatıldı.

NATO'nun 70 yıllık tarihinde ilk kez video konferans yoluyla Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlendi.

Togo'da 3 aylık "sağlık acil durumu" ilan edildi.

124 TÜRK VATANDAŞI KORONADAN HAYATINI KAYBETTİ

Suudi Arabistan, Mekke ve Medine'de sokağa çıkma yasağını 24 saat uygulama kararı aldı.

Koronavirüs nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 124'e ulaştı.

Zimbabve, Kenya ve Somali'de çok sayıda mahkum için af çıkarıldı.

Malezya'da kısmi sokağa çıkma yasağına riayet etmeyen 4 bin 189 kişi gözaltına alındı.

PİZZA VE PASTA RESTORAN ZİNCİRİ İFLAS ETTİ

Belçika’nın başkenti Brüksel ve Valonya bölgesinden 10 hastane, federal hükümete açık mektup yazarak tıbbi malzeme ve ilaçlardaki eksiklik nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Yunanistan'ın Pire Limanı'nda, "El. Venizelos" isimli kruvaziyer, yolcu ve mürettebatta koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle karantina altına alındı.

Tayland'da gece sokağa çıkmak yasaklandı.

Portekiz Meclisi, salgından dolayı 19 Mart'ta ilan edilen olağanüstü halin 15 gün daha uzatılmasını kabul etti.

Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan pizza ve pasta restoran zinciri Vapiano, iflas başvurusunda bulundu.

İKİ POTANSİYEL AŞI DENENİYOR

Avustralyalı bilim insanları, koronavirüse karşı geliştirilen iki potansiyel aşıyı, hayvanlar üzerinde denemeye başladı.

İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ile eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Filipinler'in Beyrut Büyükelçisi Bernardita Catalla, virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Güney Afrika ülkelerinden Zambiya'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.