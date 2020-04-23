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Koronavirüs İstanbul'da zirveyi gördü

Evde kal çağrılarına büyük oranda uyulduğu İstanbul'da koronavirüsün pik yaptığını belirten Sağlık Bakanı rakamların çok iyi olduğunu söyledi.

Haber Merkezi |
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Koronavirüs İstanbul'da zirveyi gördü

Koronavirüs İstanbul'da zirveyi gördü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısında sürece dair önemli bilgiler verdi.

İl il son durum hakkında bilgilendirme yapan Bakan Koca, İstanbul'un pik yaparak rahatlamaya geçtiğini söyledi

İSTANBUL'U TAKİP EDEN 3 İL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul virüste pik yaptı ve rahatlamaya geçti. İstanbul’u Kocaeli, İzmir ve Bursa takip ediyor. Ankara’nın durumu ise daha iyi. Tedbirlerimizi alıyoruz. Rakamlar şu an için iyi. Evde kalmak önemli" ifadelerini kullandı.

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