Koronavirüs İstanbul'da zirveyi gördü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısında sürece dair önemli bilgiler verdi.

İl il son durum hakkında bilgilendirme yapan Bakan Koca, İstanbul'un pik yaparak rahatlamaya geçtiğini söyledi

İSTANBUL'U TAKİP EDEN 3 İL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul virüste pik yaptı ve rahatlamaya geçti. İstanbul’u Kocaeli, İzmir ve Bursa takip ediyor. Ankara’nın durumu ise daha iyi. Tedbirlerimizi alıyoruz. Rakamlar şu an için iyi. Evde kalmak önemli" ifadelerini kullandı.