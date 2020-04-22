Koronavirüs Kadir Şeker davasını da etkiledi

Konya'da şiddete uğradığını düşündüğü Ayşe D.'ye yardım etmek isterken sevgilisi Özgür Duran'ın bıçakla ölümüne neden olan üniversiteye hazırlık öğrencisi Kadir Şeker'in yargılaması 29 Nisan'da başlıyor.

Adalet Bakanlığı ve HSK'nın aldığı pandemi önlemleri nedeniyle ilk duruşmada yalnızca Kadir Şeker'in tutukluluk durumu görüşülecek.

TUTUKLULUK DURUMU GÖRÜŞÜLECEK

Konya 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sağlıklı bir yargılama yapabilmek için davanın esasına girmeme kararı verdi. Bu nedenle duruşmada olayla ile ilgili delil değerlendirmesi yapılmayacak veya tanık dinlenmeyecek.

Kadir Şeker, kasten adam öldürme suçlamasıyla yargılanacağı davanın ilk duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlanacak. Kadir Şeker ve avukatları tahliye talebinde bulunacak. Mahkeme de Kadir Şeker'in tutukluluk durumu ile ilgili değerlendirme yapacak.

KORONA TAHLİYE TALEBİNE GEREKÇE OLMAYACAK

Kadir Şeker'in tahliye başvurusunda koronavirüs salgınını gerekçe olmayacak. Şeker'in kamuoyunun farklı kesimlerinin aynı görüşte birleştiği 'kader mahkumu' olduğu görüşü belirtilerek, sosyal araştırma raporuyla ortaya konulan kişilik ve aile yapısı tahliye talebine gerekçe olarak sunulacak.

12.5 YILDAN 19 YILA HAPSİ İSTENİYOR

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker ile ilgili kapsamlı bir soruşturma yaparak, iddianameyi geçtiğimiz ay tamamladı.

Başsavcılık Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın müebbet hapis cezası istemiyle yapılması verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi.

Ayrıca 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.