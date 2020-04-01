taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6469
Euro
7.2718
Altın
1594.31
Borsa
89298.11
Gram Altın
340.988
Bitcoin
41936.13

Koronavirüs kentleri ıssızlaştırdı

Dünyayı etkisi altına alan ve neredeyse bir milyon insanda tespit edilen koronavirüs nedeniyle birçok ülkenin ‘kalbi’ olarak bilinen meydanlar bomboş kaldı.

DHA |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Koronavirüs kentleri ıssızlaştırdı

Son verilere göre dünya genelinde koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 860 bin 699 kişiye ulaşırken; virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 42 bin 352’ye çıktı.

Virüsün hızla yayıldığı her ülke, sokağa çıkmada kısıtlamalara giderken; insanların toplu halde bir araya gelebileceği etkinlikler iptal edildi ve insanların toplanması yasaklandı.

Alınan önlemler kapsamında birçok ülkenin kent merkezlerinde bulunan ve kentin ‘kalbi’ olarak bilinen noktalar, virüs nedeniyle adeta terk edilmiş gibi gözüküyor.

Koronavirüs kentleri ıssızlaştırdı

MADRİD’İN MEYDANI BOMBOŞ

Virüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan Puerta del Sol meydanı, neredeyse bomboş kaldı.

İspanya, dünya genelinde 95 bin 923 kişiyle en çok koronavirüs vakasının bulunduğu 3’üncü ülke durumuna geldi.

8 bin 464 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Koronavirüs kentleri ıssızlaştırdı

NEW YORK’UN EN ÜNLÜ CADDESİ ISSIZ KALDI

24 saat boyunca hayatın durmadığı New York kentinde bulunan 42. Cadde de ıssız bir kenti andırıyor.

Manhattan bölgesinde bulunan cadde, özellikle Broadway ve Times Meydanı arasında yer alan tiyatro ve müzikalleri ile tanınıyor. Cadde, ABD vatandaşlarının yanı sıra her yıl milyonlarca turistin de ayak bastığı noktalardan birisiydi.

ABD, 189 bin 624 kişi ile dünya genelinde en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ülke haline gelirken; bu vakaların 43 bin 139’unun New York kentinde olduğu açıklandı. Sadece New York kentinde virüs nedeniyle 1096 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüs kentleri ıssızlaştırdı

ROMA HAYALET KENTE DÖNDÜ

Virüsün en çok etkilediği diğer ülke ise İtalya. Avrupa’nın merkez üssü halinde gelmesinin nedenlerinden birisi de koronavirüsün İtalya’da hızla yayılması oldu.

Ülkenin başkenti Roma’daki İspanyol Meydanı’nın koronavirüs nedeniyle boş kaldığı görüldü.

Ülke genelinde koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 105 bin 792’ye çıkarken; hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 428’e ulaştı.

Öte yandan, ülkenin ‘turist kenti’ olarak bilinen Venedik’te bulunan ve kentin önemli simgelerine ev sahipliği yapan San Marco Meydanı’nın da boşaldığı kameralara yansıdı.

Koronavirüs kentleri ıssızlaştırdı

İNGİLTERE'Yİ HİÇ BÖYLE GÖRMEDİNİZ

Birleşik Krallık ülkesi olan Galler’in başkenti Cardiff’te bulunan ve şehir merkezinin önemli ticari caddesi olan St. Mary Caddesi de koronavirüs nedeniyle boş kaldı.

İngiltere genelinde koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 25 bin 481’e; hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1793’e ulaştı.

Koronavirüs kentleri ıssızlaştırdı

İlginizi Çekebilir
Tevfik Göksu: İstanbullulara kötülük etmeyin
İstanbul Esenler Belediye Başkanı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulunarak, "Bu tip dönemlerde maliyet hesabı yapılmaz. Bu tip süreçlerde vatandaşın sağlığı düşünülür" dedi.
Fikirci Bey: KORONA DA GEÇER, BİZ AYRIMCILIĞI AŞALIM
Başından beri söylüyorum; Kutuplaşmamızın, ayrımcılığımızın gerçek hayatta bir karşılığı yok. Birbirimizi sevmeyi başaramaz mıyız?
101 yaşındaki kadın koronadan kurtuldu
Hollanda’da koronavirüs tedavisi gören 101 yaşındaki kadın hasta, iyileşerek taburcu edildi.
Bağış hesaplarına bloke konması Soylu'ya soruldu
CHP'li belediyelerin bağış hesaplarının kapatılmasına ilişkin konuşan Bakan Soylu, devletten izin almadan kimsenin böyle bir adım atamayacağını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bağış hesaplarına bloke konması Soylu'ya soruldu
Bağış hesaplarına bloke konması Soylu'ya soruldu
512
Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya korona yardımı
Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya korona yardımı
616
KKTC'de koronaya karşı sokağa çıkma yasağı uygulanıyor
KKTC'de koronaya karşı sokağa çıkma yasağı uygulanıyor
58
Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı
Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı
51
Trump: Hastanelere giden sağlık çalışanları asker gibiydi
Trump: Hastanelere giden sağlık çalışanları asker gibiydi
66
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete mali yükü alın çağrısı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete mali yükü alın çağrısı
767
Uşak'ta caddeyi dolduran kalabalık, valiyi kızdırdı
Uşak'ta caddeyi dolduran kalabalık, valiyi kızdırdı
150
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir