Koronavirüs maganları durduramıyor

Dünyayı saran koronavirüs tehlikesi nedeniyle Türkiye’de birçok konuda önlem alınarak “evden çıkmayın” uyarısı yapılmıştı.

'Kalabalık yerlerde bulunmayın' uyarılarına rağmen megakentin çeşitli noktalarında asker uğurlama eğlenceleri düzenlendi.

TRAFİKTE TERÖR ESTİRDİLER

Sarıyer, Başakşehir, Beykoz ve Çekmeköy’de yapılan eğlencelerde magandalar, meşaleler yakıp, yüksek sesli müzik açtıktan sonra tabancalarla havaya ateş açtı.

Trafiğe çıkan magandalar, tüneli trafiğe kapatarak drift yapıp, patinaj çekti ve abartı egzozla ortalığı dumana boğdu.

Şehirde terör estiren şahıslar, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı.

Magandaların asker uğurlamasına koronavirüs bile engel olamadı İZLE

POLİS, EVLERİNDEN ALDI

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis, T.T., K.K., Y.B., C.İ.R., İ.G., M.Y., S.S., E.T., S.K. ve M.H.S. adlı sürücülerin adreslerini tespit etti.

TOPLAMDA 27 BİN 724 LİRA CEZA

Gözaltına alınan sürücüler, şubeye götürüldü. Trafik magandalarına toplamda 27 bin 724 lira para cezası kesildi.

Öte yandan İ.G.’nin kullandığı 34 BUY 314 plakalı motosiklet ve M.Y.’nin olayda kullandığı 34 FH4 602 plakalı motosiklet, ruhsat sahibi olmaları nedeniyle 60 gün süre ile trafikten men edildi.

Ayrıca sürücüler T.T., C.İ.R., İ.G. ve M.Y.’nin sürücü belgeleri 60 gün süre ile geri alındı.

Sürücüler sürücü belgelerini geri alabilmek için psikoteknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçmek zorunda kalacaklar.

2 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAKLAR

Şubede işlemleri tamamlanan T.T., C.İ.R., İ.G. ve M.Y.’ye, “Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden ilgili polis merkezlerinde adli işlem yapıldı.