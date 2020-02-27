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Koronavirüs mağduru bebek savaşı kazandı

Çin’de annesinde koronavirüs tespit edilen yeni doğan bir bebek, doğumdan 350 saat sonra taburcu edildi.

İHA | 27.02.2020 - 13:38..
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Çin'in Çongçing kentinde, 35 haftlaık hamile olan annede, koronavirüs salgını tespit edildi.

Doğumu için plan yapılan bebek ise sezaryen operasyonla dünyaya geldi.

350 SAATLİK SAVAŞI KAZANDI

An An adlı bebeğe, doğumdan sonra 4 kez test yapıldığı ve testlerin negatif çıktığı öğrenildi. Kontrol altına alınan ve 350 saatlik tedavinin ardından hastaneden taburcu edilen bebeğin durumunun stabil olduğu belirtildi.

Koronavirüs mağduru bebek savaşı kazandı

"ŞU AN İYİ VE NEFES ALABİLİYOR"

Hastanenin Yenidoğan Bölümü Müdürü Yı Mıng, “İki hafta önce doğdu. Tedavimizden sonra şu an iyi durumda ve nefes alabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs mağduru bebek savaşı kazandı

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