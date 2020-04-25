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Koronavirüs mücadelesinde Türkiye-İtalya karşılaştırması

İtalya'da koronavirüsten iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti. İtalya'nın 62 sonra geldiği noktaya Türkiye 38 günde geldi.

Haber Merkezi |
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Koronavirüs mücadelesinde Türkiye-İtalya karşılaştırması

Koronavirüs mücadelesinde Türkiye-İtalya karşılaştırması

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından felaket senaryoları yazılıp çizildi.

Ölüm haberlerinin gelmesiyle birlikte istatistikleri ortaya koyup Türkiye'nin İtalya'dan daha kötü bir duruma geleceğini savunanlar, insanları panik havasına sokmaya kalkıştı. Paylaşılan veriler üzerinden hükümet hedef tahtasına kondu.

Gelinen noktada Türkiye'nin koronavirüse karşı başarılı bir mücadele ortaya koyduğu görüldü.

TÜRKİYE KISA SÜREDE BAŞARDI

Türkiye'de koronavirüs etkisini yitirmeye başladı. 38 gün sonra iyileşenlerin sayısı yeni vakaların sayısını geçmeyi başardı.

İTALYA'DA DURUM İYİYE GİDİYOR

İtalya'da ise bu süre tam 62 gün sürdü.

Koronavirüs karşısında çaresiz kalan İtalya, Türkiye'den yardım aldı.

Ülkede 62 gün sonra iyileşenlerin sayısı yeni vakaların sayısını geçti.

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