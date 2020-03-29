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Koronavirüs nasıl bir salgın halini aldı

Koronavirüsün bir salgına haline gelişinin aşamaları ve sonrasında alınması gereken önlemlere ilişkin bir video paylaşıldı.

Haber Merkezi | 29.03.2020 - 17:20..
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Koronavirüs ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkmıştı.

Koronavirüs ortaya çıkışının ardından kısa sürede dünyaya yayılarak toplu şekilde ölümlere sebep olmuştu.

DÜNYA GENELİNDE 31 BİN 882 KİŞİ ÖLDÜ

Şu ana denk koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 31 bin 882 kişi hayatını kaybetti, 681 bin 706 vaka tespit edildi. Tespit edilen vakalardan 145 bin 696'sı ise iyileşti.

VİRÜSÜN TÜM DÜNYAYA YAYILIŞ AŞAMASI

Koronavirüsün Vuhan kentinde tespit edilmesinin ardından tüm dünyaya nasıl yayıldığına dair bir video hazırlandı. Stanford Üniversitesi'nin hazırladığı videoda tek bir kişide olan koronavirüsün tüm dünyaya yayılışı ve ardından alınması gereken önlemlere ilişkin görüntüler yer alıyor.

Koronavirüs nasıl salgın haline geldi ve önlemi VİDEO

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